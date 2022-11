O vício de “Ozark”, em três nada suaves prestações

Que a habilidade de um analista financeiro o tenha feito ficar refém de um cartel de droga mexicano não é ambição que se deseje. Porém é o que prende Marty e Wendy Byrde (Jason Bateman e Laura Linney, respetivamente) aos Ozarks, no Missouri, “uma costa mais longa do que a da Califórnia” pontilhada de casinos, onde o casal tem por principal objetivo lavar 500 mil dólares em curtíssimo espaço de tempo.

A história pode resumir-se a isto. É porém uma surpreendente teia de relações e de acontecimentos que alimentam estas três temporadas e mantêm o suspense intacto. A verdade é que por mais que Marty se debata e multiplique em acordos para diminuir a proximidade de Navarro, o boss mexicano, parece haver uma força centrífuga que é alimentada por uma série de interesses, nomeadamente a incontrolável vontade de poder da sua própria mulher. Para conseguir exercê-lo, nesta terceira temporada Wendy aproxima-se perigosamente da implacável Helen Pierce (Janet McTeer), a advogada de Navarro, e acaba por não sair incólume ao ser obrigada a fazer um sacrifício de monta.

A série já está a caminho da quarta e, ao que tudo indica, última temporada — falta apenas que seja oficialmente confirmado. Se depender do sucesso destes dez episódios acessíveis em streaming, as críticas são as melhores. “Ozark” é dos argumentos mais impressionantes e surpreendentes deste tipo de histórias cruzadas em que todos os envolvidos representam um tipo de perigo diferente, que vai fazendo avultado número de mortos, mas cuja sustentação se aguenta a cada vez por um cabelo ainda mais fino. Os atores são extraordinários, sempre, além dos dois protagonistas, destaque para Julia Garner (Ruth) e Lisa Emery (Darlene Snell).

****

Ozark

De Bill Dubuque e Mark Williams

Com Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

Netflix, em streaming

(Temporada 3)