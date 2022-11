“Gomorra” é máfia sem glamour

Após os gloriosos anos de “Os Sopranos” — cujo último episódio foi para o ar em 2007 — e centenas de produções sobre o submundo do crime organizado, qualquer série que pretenda abordar o tema enfrenta um extraordinário desafio. Como fazer melhor ou, pelo menos, diferente? A Sky Itália achou que ainda havia ouro no filão e pediu ajuda a Roberto Saviano, o jornalista e autor do livro “Gomorra” (2006), um retrato da brutalidade da Camorra, a máfia napolitana, que o obriga desde o lançamento a ter proteção policial.

Depois de ter dado origem a um filme, em 2008, surgiu em 2014 uma série inspirada pelo livro, que já vai na quarta temporada (todas disponíveis na HBO Portugal, depois de as três anteriores terem sido exibidas em estreia na RTP2). E a resposta à pergunta feita no parágrafo anterior é clara: sim, ainda há vida no género. “Gomorra” (o nome é uma alusão à Camorra e à cidade bíblica que teria sido destruída pela ira de Deus) é apaixonante, realista (na forma chega a aproximar-se do documentário, de câmara na mão e longos planos-sequência), crua, noturna.

A série acompanha a evolução do clã Savastano e as lutas internas pelo poder nas ruas de Nápoles, potenciadas pela estrutura pouco hierarquizada da organização. Escrevia o “Irish Times” que “as personagens morrem antes de se tornarem personagens”, mas apetece-nos antes sublinhar que em “Gomorra” ninguém sai ileso de culpa. Se há aqui heróis, eles são as personagens menores que se tornam vítimas colaterais: o adolescente que faz pequenos serviços e vê a namorada sacrificada ou o serralheiro que escondeu resíduos tóxicos no quintal de casa e cuja mulher está por isso a morrer de cancro.

“Gomorra” é também minimalista nos diálogos, quase todos no cerrado dialeto napolitano: as personagens são mais caracterizadas pelo que fazem do que pelo que dizem.

A cidade fala por elas e há cenários (grande das cenas é rodada em exteriores) que são permanentes assombrações: pesquise na internet por imagens do decadente complexo habitacional Le Vele e tente descobrir um episódio em que ele não apareça. A hipnótica banda sonora (da banda Mokadelic) é essencial e a qualidade do elenco faz o resto. Para se perceber o sucesso de “Gomorra” em Itália, o primeiro episódio da terceira temporada teve por lá o dobro dos espectadores da estreia de mais um tomo de “A Guerra dos Tronos”, umas semanas antes.

*****

GOMORRA

De Roberto Saviano

Com Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Cristiana Dell’Anna

HBO Portugal, em streaming

(Temporadas 1 a 4)