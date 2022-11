Conduzir à Fangio. Em 92 minutos

Não é a primeira vez que a lenda do argentino Juan Manuel Fangio é articulada em filme: desde 1950 (o ano zero dos campeonatos do mundo de Fórmula 1), várias foram as obras que se debruçaram sobre o único piloto na história da modalidade que conquistou cinco títulos com quatro equipas diferentes.

A esses trabalhos soma-se agora este documentário biográfico produzido pela Netflix, que, numa ótica narrativa, segue o ‘cânone televisivo’, retraçando cronologicamente – sem grandes novidades – as grandes fases da vida e da carreira de Fangio: da Segunda Guerra Mundial (quando comprou camiões que revendeu no pós-guerra) ao dia do seu funeral, em 1995.

Para fazê-lo, Francisco Macri recorre a uma estrutura formal que também está longe de ser original, encadeando um vasto acervo de imagens de arquivo com depoimentos prestados por notáveis da indústria automóvel e da F1. É aliás por aí que o filme começa por cativar: o simples prazer de escutar pilotos como Hans Hermann, Jackie Stewart ou Alain Prost a discorrer sobre os feitos e as capacidades de Fangio é, em rigor, quanto basta para nos grudar ao ecrã.

Outro mérito, que é ao mesmo tempo um limite, reside no modo como ‘abafa’ a vida privada de Fangio, que quase só é evocada para iluminar aspetos pontuais da sua ‘obra’. Com efeito, os dois polos magnéticos da narrativa são a carreira do piloto e o desporto no qual ele se destacou.

Assim se explica que, lado a lado com a construção do retrato de Fangio, Macri procure sondar com algum detalhe as diferenças entre a F1 de ontem e a F1 de hoje, vincando bem os perigos aos quais se expunham os pilotos que competiram nos primórdios da modalidade (as pernas de Fangio ficaram seriamente queimadas, por força do intenso calor sob o qual se disputou um grande prémio realizado no seu país natal).

Que o filme nos dê saudades desses tempos (mais arriscados, mas bem mais aventurosos) já não é nada mau.

**

FANGIO: O HOMEM QUE DOMAVA AS MÁQUINAS

De Francisco Macri

Netflix, em streaming

Documentário M/14