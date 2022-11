A SMS que Billy Johnson já não julgava receber: “RUN”, lê no iPhone. Começa assim a nova série da HBO

Uma mensagem de Billy Johnson que já não julgava receber. “RUN”, lê no iPhone. E a resposta combinada que envia quase sem pensar. Texto entregue. Só depois chegam os momentos de arrependimento esperados, de alguém a pensar que está a ir contra todas as normas e a fazer o que não é suposto.

Uma mensagem para casa enviada, um voo para Nova Iorque comprado e uma chegada a Grand Central Station que ainda parece mentira depois, Ruby Richardson — interpretada por Merritt Wever, vencedora de dois Emmys por “Nurse Jackie” e “Sem Deus” e nomeada para um Globo de Ouro norte-americano por “Unbelievable”, três séries disponíveis no catálogo português da Netflix — encontra-se com o rapaz com quem namorou na faculdade (o papel de Billy é aqui tomado por Domhnall Gleeson, de “Black Mirror”) com quem fez um pacto há quase duas décadas.

Nunca pensaram que fosse possível mas estão prestes a cumpri-lo, deixando para trás aqueles que entraram na vida de cada um desde então. Será que apenas vão reviver o passado ou esta (in)esperada viagem pelos Estados Unidos será algo mais? Pelo que já vimos podemos garantir que não será apenas um regresso ao que se viveu na juventude. Nem seria possível numa série que se assume como um thriller de comédia romântico.

“Run” é um híbrido de géneros, à boa maneira da HBO, e promete surpreender ao longo dos oito episódios da primeira temporada (produzida pelos responsáveis de “Sharp Objects”, o estúdio Entertainment One). À medida que a trama avança, somos introduzidos a personagens como Laurence (Rich Sommer, de “Mad Men”), marido de Ruby, ou Fiona (Archie Panjabi, em breve em “I Know This Much Is True”, da HBO), a ex-companheira de Billy, mas nem tudo gira em torno dos núcleos familiares dos protagonistas. Laurel (Phoebe Waller-Bridge, de “Fleabag”, aqui também como produtora), mulher que ambos conhecem durante a viagem —, é uma das entradas na série escrita por Vicky Jones.

***

RUN

De Vicky Jones

Com Domhnall Gleeson, Merritt Wever, Phoebe Waller-Bridge

HBO Portugal, em streaming

(Temporada 1)