“Killing Eve” está de volta. A obsessão continua

Quando ouviu falar de “Killing Eve” pela primeira vez, Suzanne Heathcote soube logo que era para si. Não que estivesse próxima do projeto ou conhecesse muito mais do que os nomes sonantes que o integravam, pelo que era como telespectadora que a série lhe interessava. “Vi tudo o que [Phoebe Waller-Bridge] escreveu, e quando ouvi falar do ‘Killing Eve’, já era uma grande fã da Sandra [Oh] e também conhecia o trabalho da Jodie [Comer], então fiquei muito intrigada com isto. Assim que comecei a ver, fiquei instantaneamente viciada”, recorda a agora showrunner em declarações disponibilizadas ao Expresso. Estava longe de imaginar que viria a ser a principal responsável pelos novos capítulos da história da assassina Villanelle (Jodie Comer) e da ex-agente do MI6, Eve (Sandra Oh). A primeira pensa que a segunda está morta, e isso é um descanso para ambas, mas não durará muito.

Suzanne Heathcote sabe que dar continuidade à história destas duas mulheres — “com um longo passado e obcecadas uma pela outra, que tentam agora desesperadamente viver as suas vidas”, avança a HBO Portugal — é uma grande responsabilidade, mas garante ter feito tudo para honrar o compromisso, mantendo-se “fiel à história que está a ser contada há já duas temporadas. O segredo para o sucesso numa terceira parte passa por “avaliar de onde vieram estas personagens e para onde queremos que elas vão. Depois há que “encontrar novas notas e levá-las a lugares onde não as vimos” mas que elas até podem até já ter percorrido. Agora com um pormenor que pode mudar o rumo dos acontecimentos: a morte chocante de alguém próximo vai pô-las de novo em contacto e esse será o gatilho para o que se segue, numa trama que ganhará novos nomes. Suzanne Heathcote justifica a escolha com a necessidade de levar as protagonistas a lidar com novas situações, pô-las a enfrentar novos desafios, sem que isso as tire do centro da narrativa.

