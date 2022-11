Javier Cercas, premiado escritor catalão: “Vivemos numa ditadura do presente”

Combinamos no Bar Irlandês da Rua Mandri, a oeste de Barcelona, num bairro abastado e tranquilo não longe de Gràcia, onde tem o seu escritório. Ainda a pandemia de covid-19 é um difuso horizonte. São cinco da tarde, a hora limite para pedir um café, que vem para a mesa ‘cortado’ e com açúcar. Com o ruído de fundo de outras vozes e a luz do crepúsculo a esmorecer atrás dele, na janela, Javier Cercas mostrou a sua fibra de conversador, o gosto por um bom argumento. Falou de escrita e de política, e de como ambas estão (ou não) ligadas. De como o último livro, “Terra Alta” — com saída em Portugal prevista para junho, pela Porto Editora, quando iniciará em Cascais uma residência literária a convite da Fundação D. Luís — teve a crise catalã a definir-lhe os contornos, de como esta crise, esses dois meses cruciais de 2017, lhe mudaram a vida, a ele, catalão adotivo nascido em Cáceres que se sentiu “traído” por um movimento que dividiu a sociedade e que não considera democrático.

Falou, porque é generoso, do momento em que um escritor começa a repetir-se e da coragem de, aos 57 anos, aventurar-se a pisar terrenos novos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.