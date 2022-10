Morreu o pintor Noronha da Costa

Luís Noronha da Costa, nascido a 17 de abril de 1942, em Benfica, faleceu esta manhã após doença prolongada. Estava internado no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, e pintou até há pouco, disse ao Expresso Rita Noronha da Costa, filha do pintor.

Estudou arquitectura na Escola Superior de Belas Artes, durante a década de 60, na mesma época em que iniciou uma carreira na pintura portuguesa que se pode dizer fulgurante. Além da arquitectura - foi aluno de Manuel Tainha, com quem trabalhou, e de Nuno Portas - e da pintura, também foi cineasta, igualmente marcado por uma estética vanguardista. Ainda antes, frequentou o Colégio São João de Brito e, depois, viveu largos períodos em São Pedro do Estoril. Dizia-se influenciado por filósofos como Heidegger, Nietzsche e Marx.

Expôs pela primeira vez em 1962, "colagens e têmperas vinílicas" que exploram efeitos de transparência em mostras individuais em Lisboa, Paris e Munique. Em 1966 expôs no Salão de Maio da Sociedade Nacional de Belas Artes, e em 1967 na Galeria Quadrante e na Galeria 111, em Lisboa, Foi aclamado com os mais respeitáveis prémios logo nessa época, como demonstra a sua participação em representação de Portugal na Bienal de São Paulo (1969) e na Bienal de Veneza (1970). Em 1969 venceu também o Prémio Soquil, tendo conseguido uma menção de honra no ano anterior. Nos anos 70 rodou duas curtas-metragens: "O Construtor de Anjos" (1978) e "D. Jaime ou a Noite Portuguesa" (1974), com André Gomes e Rita Azevedo Gomes.

Em 1983 foi alvo de uma primeira retrospectiva na Fundação Calouste Gulbenkian e, em 2003, de uma segunda grande mostra da sua obra, desta vez no Centro Cultural de Belém. A partir de 1969 começa a utilizar a pistola de spray o que concedeu às suas obras uma marca distinta que permaneceu até aos dias de hoje, figurando no seu currículo a exposição Alternativa Zero, em 1977, desenvolvendo também uma forte associação à Galeria Nasoni. Em entrevista de 2017 ao "Jorrnal de Negócios" diria que "os leilões são o grande cancro dos artistas". Durante uma visita oficial, o Presidente da República António Ramalho Eanes ofereceu à Rainha de Inglaterra, Isabel II, uma das suas obras.

O Parlamento Europeu entregou-lhe, em 1999, o Prémio Europeu de Pintura. Em 2003 ganhou o Prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte. Em 2014, a Galeria São Mamede abria a exposição "Uma Homenagem”. Uma das últimas vezes que a sua obra esteve patente foi em 2017 na Casa-Museu Medeiros e Almeida na exposição "Isto não é só um écran - Noronha da Costa - 50 anos de pintura" com curadoria de Bernardo Pinto de Almeida. As mais distintas coleções, como as do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Museu Nacional do Chiado, Coleção SEC, Museu Coleção Berardo ou Coleção do Palácio de Buckingam, em Londres, acolhem os seus quadros.

Luís Mário de Sousa Azevedo de Noronha e Meneses da Costa casou com Noémia Cacho Rodrigues e deixa três filhos. Completaria 78 anos a 17 de abril.