“Adiem-nos mas não nos cancelem agora”: o clamor de mais de 1600 artistas e profissionais do espetáculo

“Adiem-nos mas não nos cancelem agora”: eis o clamor de uma classe há muito mergulhada numa pandemia de precariedade. Mais de 1600 autores e profissionais do espetáculo subscrevem uma carta aberta, endereçada ao Governo, na qual pedem medidas de apoio que assegurem o futuro da cultura em Portugal. Entre os signatários, encontram-se nomes como Sérgio Godinho, Jorge Palma, Rodrigo Leão, Salvador Sobral, Ana Moura, Carlão, Lena d’Água, David Fonseca, António Zambujo, Capicua, Camané, Pedro Abrunhosa, Samuel Úria, entre muitos outros.

O cancelamento de apresentações e eventos, devido ao surto de covid-19, leva os artistas a sugerirem a criação de um fundo de emergência para a área da cultura que assegure “a sobrevivência e subsistência de largos milhares de famílias que dependem em absoluto do espetáculo”.

A missiva — lançada pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), a Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA) e a AUDIOGEST — apela a António Costa, à ministra da Cultura e aos deputados da AR que seja prestado “apoio à comunidade criativa e artística”.

O documento refere que “é um contrassenso acreditar que todos estes profissionais do espetáculo podem exercer a sua atividade sem que o espetáculo exista”, não esquecendo os “milhares de técnicos (de som, de luz, de palco, cenógrafos, produtores, assistentes de produção, roadies e tantos outros) que se encontram sem qualquer rendimento”.

Os assinantes consideram as medidas anunciadas até agora “insuficientes” e frisam que “é sempre possível fazer mais e melhor”. Desta forma, além de solicitarem a criação de um fundo de emergência e apoio ao sector da cultura, pedem ao Governo que garanta que as entidades públicas contratantes procedam a pagamentos no caso de cancelamento ou adiantamento de preços acordados.