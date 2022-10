Teatro para ver em casa. “Lamento de Ciela”: olhos nos olhos, lábios nos lábios

Em dezembro de 2019 houve, em Viseu, duas representações do espetáculo “Lamento de Ciela”, na Igreja Madre Rita, um templo ainda não acabado. Foi tudo. No início, a filmagem de um ensaio, a 4 de dezembro, mostra-nos um espaço azul-escuro. Os volumes, não muitos, e a parede de fundo são o cenário onde começa por se ouvir um som, primeiro uma espécie de uivo, a menos que seja um grito. As palavras apareceram logo de início, não se ouviram, projetadas na parede — “Desde 1 de janeiro de 2019, 115.206 migrantes tentaram chegar à Europa pelo Mediterrâneo. 1221 morreram ou desapareceram.”

“Lamento de Ciela” começa assim, com palavras que se veem; continua pelo silêncio e pelos ruídos indistintos; pelo grito ou pelo uivo; e depois pela voz, palavras que não conhecemos, ou quase. É o esperanto, uma língua inventada para ser de todos mas de nenhum país, de nenhum lugar determinado. Ciela é Carla Galvão, que nunca aparece fisicamente. O seu lamento percorre lugares, memórias, pessoas; caminhos, pedras, flores; estrelas, o Sol e a Lua; a juventude, a família, a velhice; os olhos nos olhos, os lábios nos lábios; a primeira vez de tudo e a saudade de um tempo feliz. A tradução portuguesa é projetada na parede de fundo.

