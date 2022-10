Momentos negros, dias incertos. Childish Gambino e The Weeknd têm mais em que comum do que se pensa

Em menos de dez anos, Donald Glover e Abel Tesfaye tornaram-se dois dos artistas mais aplaudidos e cimentados de uma América do Norte jovem, negra e cheia de coisas para dizer. O norte-americano Glover decidiu batizar o seu projeto musical com o nome Childish Gambino, como forma de o separar melhor do seu percurso como argumentista e ator (em séries como “Community” ou “Atlanta”; no filme “Han Solo: Uma História de Star Wars”). O canadiano Tesfaye, que também se estreou, recentemente, como ator no filme “Diamante Bruto”, apresentou-se como The Weeknd. Corria o ano de 2011 e quer o longa-duração de estreia do primeiro, “Camp”, quer a trilogia de mixtapes do segundo os colocaram na berlinda como artistas a ter debaixo de olho. O percurso de ambos, apesar de poder ser visto, à distância, como sempre em rota ascendente, foi brindado com aplausos e apupos, tanto por parte do público como por parte da crítica, mas este annus horribilis de 2020 acaba de se tornar um marco de viragem. Enquanto Weeknd chega a “After Hours” bem seguro de si, depois de se ter tornado uma das maiores vozes da pop injetada de R&B do mundo (com êxitos como ‘Can’t Feel My Face’, ‘Starboy’ ou ‘Call Out My Name’), Gambino edita, meio de surpresa, “3.15.20”, no rescaldo de ‘This is America’, uma das canções que colocou o dedo bem fundo na ferida aberta de uns Estados Unidos em eterna convulsão social e política. É talvez na abordagem lírica, não obstante o facto de navegarem águas contíguas em termos de sonoridade, que reside a maior diferença entre os dois: se o canadiano nos habituou ao hedonismo e a delírios de ego, o norte-americano sempre quis mostrar o seu olhar crítico face ao mundo exterior.

Quem entrar por “3.15.20” em busca de algo tão direto e pungente quanto ‘This is America’ vai ficar desiludido. Glover está em topo de forma, mas dá alguns passos atrás para ir resgatar a sua abordagem psicadélica e futurista do R&B ao ambicioso (mas ligeiramente insatisfatório) “Awaken, My Love!” (2016), acrescentando-lhe camadas de experimentalismo e mantendo a sua vertente de MC ao largo. Apesar de ‘47.48’ apostar forte na denúncia de um violento mundo contemporâneo (“Little boy, little girl/ are you scared of the world?”) e de um intempestivo ‘Algorhythm’ apontar o dedo à desumanização do universo virtual (“So very scary, so binary, zero or one/ like or dislike, coal mine canary”), este não é um disco particularmente interventivo.

