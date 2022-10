Julien Opie está no Museu Coleção Berardo. E em nossa casa

Com as aplicações atualmente disponíveis, é fácil transformar qualquer um de nós numa personagem de Julian Opie (Londres, 1958), o artista britânico que agora mostra “Obras Inéditas” no Museu Coleção Berardo. Esse facto também ajuda a situar o interesse do seu trabalho a um outro nível que não o de uma “estética Opie”.

Há aqui uma lógica reprodutiva warholiana que desliza em cada variação, mas não o suficiente para desfigurar essa estética. As suas obras dirigem-se em grande medida a uma perceção supramediática dos jogos de tensão entre indivíduo, comunidade, mobilidade e multidão, na exata medida em que essa circulação molda todas as formas de representação social.

