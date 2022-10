“A Casa de Papel”, parte 4. Vamos entrar na fase crítica

Nairobi em Madrid, Helsinki em Barcelona, Gandía em Sevilha e o Expresso em Lisboa. Alba Flores brinca com os colegas à distância e por videoconferência. “Há quanto tempo não vos via?”, pergunta a atriz espanhola a Darko Peric e José Manuel Poga, numa altura de paragem total das produções também em Espanha. Quanto ao que se segue, o tempo é ainda de (quase) total incerteza. Ainda assim, o bom humor reina entre os atores de “La Casa de Papel”.

“O que eu sei é que já toda a gente deu autógrafos, foi seguida por fãs, e ganhou seguidores. Agora que era a minha vez estamos fechados em casa. E eu nem tenho redes sociais”, compõe José Manuel Poga, que se preparava para ganhar um maior protagonismo com a personagem Gandía, numa jogada arriscada.

