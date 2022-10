“I Am Not OK with This”: estes miúdos são (mais ou menos) como nós

Quem, por mera casualidade geracional, fez no início dos anos 90 do século XX a sua era ‘formativa’, poderá recordar o impacto que uma série norte-americana ligeiramente desviada do mainstream teve por estes lados, numa altura em que quatro canais de televisão e uma antena no telhado serviam para as encomendas.

“Parker Lewis” era ziguezagueante, irónica, autorreflexiva, muito mais inteligente do que as sitcom de liceu de linha de montagem (vem à memória charcutaria anónima como “Já Tocou”) e tinha um narrador (o protagonista, uma espécie de Fido Dido com camisas ridiculamente early nineties) que se via de fora, como se no momento presente recordasse já com nostalgia um tempo vivido. A estética e algumas dinâmicas eram as de “O Rei dos Gazeteiros”, ali plasmadas num cordel de três temporadas, matéria capaz de espetar lança em terra virgem — o que hoje talvez apelidássemos de série indie.

Três décadas volvidas, as séries ‘alternativas’ com adolescentes são agora também pensadas para pais de adolescentes. Não por acaso, “I Am Not OK with This” traz consigo uma banda sonora muito ‘indie-com-guitarras-dos-anos-80’, composta por um músico ‘nascido’ no arranque dos 90, Graham Coxon, guitarrista dos Blur. Era ele o compositor por trás da inglesa “The End of the F***ing World”, série igualmente com uma dupla de misfits como protagonistas, também com Jonathan Entwistle atrás da câmara e, não estranhamente, baseada numa BD de Charles Forsman.

Neste embate de séries UK vs. USA ganha a primeira, que não envolvia malabarismos telecinéticos (o único spoiler que aqui lerão) e pareceu sempre mais ‘perigosa’ do que a segunda. Com um fim convenientemente em aberto (o isco para a segunda temporada antevia-se), “I Am Not OK with This” vinga sobretudo pelo par de estrelas: Sophia Lillis no ponto de afirmação e Wyatt Oleff a levar o prémio revelação. O que já não é mau.

I Am Not Ok With This

De Jonathan Entwistle e Christy Hall

Com Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant

Netflix, em streaming

(Temporada 1)