Basquetebol nos EUA: uma história de mulheres

A WNBA (Women’s National Basketball Association), versão feminina da NBA norte-americana, fundada em abril de 1996, é hoje uma liga desportiva popular e altamente profissionalizada, com estrelas que arrastam milhares de fãs. Mas, até há bem pouco tempo, isso não passava de uma miragem.

Este documentário leva-nos à primeira metade dos anos 80 e centra-se nas “mulheres de Troia” — assim eram e ainda são conhecidas as Trojan da University of South California (USC). Num jogo histórico, a 3 de abril de 1983, elas defrontam as campeãs Lady Techsters, do Luisiana, e arrebatam o título daquele escalão universitário, lançando definitivamente Cheryl Miller — lenda viva daquele desporto que está para o basquetebol feminino como Michael Jordan para o masculino. Ainda hoje se fala de um a.C. e de um d.C.: “antes e depois de Cheryl”.

“Women of Troy” dá-nos o percurso dela, desde um certo jogo em Riverside que quebra oito recordes estaduais e termina com um estonteante 179-15. Miller marca 105 pontos, tem apenas 17 anos. Começa então para a californiana uma meteórica carreira selada a ouro nos Jogos Olímpicos de 1984 e que vai terminar estupidamente, dois anos depois, com uma rotura de ligamentos não tratada no seu devido tempo. “Senti-me um leão sem dentes que deixou de estar no topo da cadeia alimentar”, conta a atleta. Tinha apenas 22 anos.

“Women of Troy” é mais do que um mero documentário de talking heads sobre Miller e outras atletas de alto nível, como a sua colega Cynthia Cooper. Recorre muito a arquivos dos anos 80 e qualquer operador de câmara daquela década sabia filmar decentemente. Só é pena notar-se que o filme tem tanto mais para contar do que aquilo que a sua duração televisiva lhe impõe: é que a WNBA não existiria hoje sem aquelas mulheres. Eis um filme feminista que não precisa de se pôr em bicos dos pés para reclamar e justificar esse estatuto.

Women of Troy

De Alison Ellwood

Com Cheryl Miller, Cynthia Cooper (EUA)

HBO Portugal, em streaming

Documentário M/15