1941: Espiões em Lisboa numa nova série de televisão

Há ideias temáticas que espanta nunca terem sido exploradas em todo o seu potencial nas ficções de cinema e televisão que por cá se fazem. Uma delas é a realidade portuguesa dos anos da II Guerra Mundial, com o seu rol de refugiados, espiões, carestias, a Exposição do Mundo Português a fazer festa e brilho enquanto a Europa estava a ferro e fogo e as grandes comédias lusas (“O Pai Tirano”, “O Pátio das Cantigas”) nos ecrãs. Que me lembre, sem vasculhar demais em arquivos, poucos foram os filmes que por ali andaram (“As Ruínas no Interior”, de José de Sá Caetano — uma grande obra esquecida —, “Passagem por Lisboa”, de Eduardo Geada, “Fantasia Lusitana”, de João Canijo).

É bom ver agora estrear em televisão uma série que cai em cima dessa época, sobretudo pela vertente das redes de espionagem que, em Portugal, se cruzavam, entre obediências alemãs, fidelidades britânicas, a polícia política portuguesa (PVDE) em movimento e a dificuldade dos tempos a facilitar venalidades, corrupções.

Diga-se, à partida, que se trata de uma grande aposta da Ukbar Filmes e da RTP (basta dizer que, além de Jorge Paixão da Costa que a assina, os realizadores de segunda linha são João Maia e Edgar Pêra), visível, desde logo, na reconstituição de época, particularmente difícil no capítulo dos exteriores. Ao contrário de Espanha ou de Itália, onde é fácil sair à rua e, com meia dúzia de retoques, estarmos nos anos 40, em Portugal é preciso grande pesquisa de locais e uma enorme ‘ginástica’ na dimensão dos planos ou um uso massivo de efeitos digitais, em geral muito fora dos nossos orçamentos.

Nada a dizer a respeito de guarda-roupa, cabelos, adereços, relacionamentos sociais, fatores essenciais para que o espectador mergulhe noutro tempo e se atenha ao desenvolver da ação em vez de tropeçar em detalhes incongruentes. Aqui, não os há, e a história, centrada em duas mulheres livres, amigas de longa data de colégio burguês, que são recrutadas como remuneradas espias eventuais, encontra terreno para crescer e nos fixar ao longo dos oito episódios que dura.

O elenco, muito sonante e encabeçado por Daniela Ruah, Maria João Bastos, Diogo Morgado, Adriano Carvalho, Marco d’Almeida e António Capelo, tem em geral arcaboiço que baste. “A Espia” permite, aliás, a Diogo Morgado a melhor interpretação que dele lembro, num engenheiro alemão das minas de volfrâmio que se vai revelando uma surpresa — sobretudo nos episódios terminais da série onde muitos volte-faces acontecem.

A Espia

De Jorge Paixão da Costa

Com Daniela Ruah, Maria João Bastos, Diogo Morgado (Portugal/Espanha)

RTP1, estreia quarta, 21h

(Temporada 1)