Bruno Nogueira junta 40 mil em espectáculos online

Há mais de uma semana em quarentena, como grande parte de nós, Bruno Nogueira iniciou um directo na rede social Instagram: “Foi por falta de assunto.”

Na quinta-feira, o seu “directo” foi visto por mais de 43 mil pessoas. Um número que o humorista prefere nem saber: “Como aquilo é medido ao segundo, não gosto de saber o que está ‘a dar’ ou ‘o que não dar’. Dá-me uma pressão. Essa parte do telemóvel tenho-a tapada com fita-cola,” diz a brincar.

Evitar a pressão é o que Bruno Nogueira mais quer neste momento de grande ansiedade para todos. Todas as noites, pelo menos até agora (“pode acontecer que um dia não possa fazê-lo”), depois de colocar “as crianças na cama”, e antes de gravar o “Tubo de Ensaio”, o humorista começa o directo. A ele juntam-se também alguns amigos, com quem normalmente colabora.

Nuno Markl, Filipe Melo, Nuno Lopes, Salvador da Martinha têm partilhado com ele este serão, que se pode estender por uma hora ou hora e meia. Bruno Nogueira bebe um copo de vinho, “e as pessoas em casa começam a fazer o mesmo, um ritual que as descontrai do dia que tiveram. No final, Filipe Melo costuma tocar no piano”.

A “experiência”, como lhe chama, mas a que assentaria bem o nome “Durante o Medo” (tendo em conta o seu espectáculo “Depois do Medo”), não tinha qualquer pretensão e está longe de ter qualquer formato. “Essa é a parte mais interessante destes directos. Não têm ambição. Não têm guião. Só têm liberdade total, algo que falta por exemplo aos formatos televisivos. Aqui ninguém me está a pagar”, ainda que Nogueira sinta como “pagamento” as milhares de mensagens que recebe e às quais diz não conseguir responder a todas.

“Fico contente por saber que para muitos médicos e enfermeiros esta hora e meia serve para lhes normalizar a vida.” Para o humorista, se há coisa que esta pandemia já provou, para além do fundo trágico, é que esta doença trata todos de forma igual. Não há ricos, nem pobres.