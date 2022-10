Uma tarte de maçã no deserto. A belíssima curta de Filipe Melo

É quase certo que quando este texto chegar às mãos do leitor, ‘a situação’ seja a mesma com a qual agora nos confrontamos. A de uma quarentena global, imposta pelo alastramento da covid-19. Estamos perante um estado de coisas que, para o cinema, teve consequências já bem conhecidas: da suspensão de produções em curso ao encerramento generalizado das salas (e, por inerência, ao adiamento ou cancelamento das estreias previstas para este período). É claro: se esta pandemia tivesse ocorrido há 20 anos, a conjuntura seria ainda mais penosa para o cinéfilo, que tem hoje à disposição um conjunto de meios que lhe permitem mitigar o isolamento — canais de TV exclusivamente dedicados ao cinema, plataformas de streaming com catálogos bem recheados...

Não diremos, neste quadro, que há males que vêm por bem: desde logo, porque a morte é por definição incompensável. Diremos, sim, que é possível aproveitar o tempo livre que — pelas piores razões — agora temos, para atentar em alguns objetos que, em circunstâncias normais, passariam infelizmente despercebidos. É esse o caso do filme que destacamos esta semana: “Sleepwalk”, a última curta do português Filipe Melo que agora se encontra no YouTube (a obra data, porém, já de 2018).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.