Malcolm Gladwell, autor de “Falar com Desconhecidos”: “Somos maus a compreender os estranhos”

O jornalista entrou pela primeira vez no radar de muitos leitores com um livro (“Blink”) onde defendia que algumas das nossas melhores decisões são tomadas instantaneamente. Nem sempre isso acontece, como mostra a sua última obra, “Falar com Desconhecidos” (Dom Quixote, 2019), onde analisa erros de julgamento que envolvem desde espiões, agentes policiais e políticos de topo até investidores e gente que lidava há anos com um famoso treinador desportivo que era pedófilo. Em vésperas daquilo que deviam ter sido duas conferências de Gladwell na QSP Summit, em Matosinhos (o encontro foi adiado para junho), o Expresso conversou com ele por telefone.

Em “Falar com Desconhecidos” aborda uma série de casos em torno da dificuldade em compreender os estranhos. Quando não conhecemos uma pessoa e temos de fazer uma avaliação rápida, tendemos a seguir as ideias prévias que temos.

Eu quis focar-me em perceber porque é que somos maus a compreender os estranhos. O que é que fazemos mal quando lemos erradamente alguém que não conhecemos. Quis a) mostrar quais são as estratégias precisas que usamos e que nos enganam e b) falar sobre como podemos lidar com elas.

