Grande jornalista em ponto pequeno. A revelação de uma jovem estrela

A assinatura ‘baseado em factos verídicos’ assenta-lhe como uma luva, ou não fosse esta a versão ficcionada da história de uma jovem repórter de investigação norte-americana. Mas comece-se então por explicar o que tem este drama familiar de mistério de tão especial, para se tornar numa das grandes apostas da Apple TV+ — numa altura em que as audiências televisivas crescem como há muito não se via, as produções disponíveis nos principais serviços de streaming são consumidas a uma velocidade muito superior ao normal e, em contracorrente, tudo o que era suposto rodar nos próximos tempos está parado até ordem contrária das autoridades competentes em todo o mundo.

“Home Before Dark” segue uma criança de nove anos que virá a descobrir a verdade sobre o que há muito se encontrava escondido: o que realmente aconteceu no desaparecimento do filho do mayor local, amigo de infância do pai — que abandonara a vila para onde agora a família regressa sem quaisquer respostas. O caso estava encerrado no passado, mas Hilde Lysiak (Brooklynn Prince) não tardou a começar a investigá-lo assim que saiu de Brooklyn para a cidade natal da família, um daqueles lugares pequenos à beira de um lago nos Estados Unidos que a ficção nos ensinou a associar aos maiores mistérios do cinema e de uma certa televisão. O mais interessante é que é nestes traços que realidade e ficção se juntam. Enunciemos.

