Cultura e entretenimento vs. pandemia mundial. Uma batalha travada entre quatro paredes

É algo assim: “O empregado de uma loja de eletrodomésticos tenta explicar a um rato o que é um tapete de rato.” O título enigmático deste microconto define com humor a iniciativa digital “Clube de Leitura”, da Editora Plutão. O conteúdo foge de “grandes histórias, enredos complexos, personagens fortes, diálogos apaixonantes”, prometendo apenas pequenos momentos de prazer literário — e que são mais do que suficientes. A ideia nasceu antes da covid-19 chegar às nossas vidas, mas desde o dia 16 que passou a chegar aos assinantes diariamente, sob a forma de uma newsletter gratuita — justamente no dia em que o rato se indignou com a existência de tapetes feitos de si próprio. O objetivo é simples: “Fazer frente às grandes vagas de tédio que se aproximam. (...) Vamos usar isto como motivação para ficar em casa até o bicho desaparecer.” Mais do que fragmentos de literatura divertida, trata-se de um exemplo de como a cultura e o entretenimento têm sabido reinventar-se com mestria à pandemia do momento, procurando continuar a servir um público confinado em casa como nunca.

A invocação de um objeto como os tapetes de rato é pertinente: são uma peça-chave do único desporto que não sofreu às mãos desta pandemia. O debate pela classificação do eSports como um desporto tem sido sinuoso, mas por esta altura parece estar ganha, e já se pensa na inclusão do eSports nos Jogos Olímpicos. Para esta aceitação terão contribuído os milhões e milhões que esta indústria gigantesca tem gerado, sobretudo através de torneios com prémios milionários que se multiplicam pelo mundo, e números que não param de crescer a favor de jogos de computador como “League of Legends” ou “Counter Strike Global Offensive”. Nos últimos dias, plataformas como a Steam (biblioteca de jogos digital) e o Twitch (plataforma de streaming de jogos) têm batido recordes de utilizadores e visualizações, com editoras a disponibilizarem jogos de forma gratuita. Alguns torneios presenciais agendados para esta altura tiveram de ser cancelados, mas isso não beliscou o crescimento do gaming, em aceleração devido à quarentena. Em Itália, há tantas pessoas a jogar “Fortnite” que a rede de internet do país começou a falhar, segundo a Bloomberg. Mais: a Steam registou um recorde de 20 milhões de jogadores em simultâneo no dia 15 de março, acompanhando a chegada da covid-19 aos Estados Unidos da América. A China foi, aliás, dos primeiros países a reconhecer o gaming como um desporto — e a capitalizar a sua popularidade. Para já, cálculos de 2019 da empresa de videojogos Green Man Gaming, citados pela “Forbes”, colocam a receita total do eSports em mais de mil milhões de dólares, com uma audiência global no valor de 443 milhões. Se a indústria continuar a crescer a este ritmo, as suas receitas chegarão aos 2,3 mil milhões de dólares daqui a três anos — ultrapassando a Fórmula 1 e a Liga dos Campeões da UEFA. Além disto, a Microsoft e a Sony anunciaram duas novas consolas de jogos para o final do ano, e por isso espera-se que todo o sector cresça ainda mais quando chegar o mês de novembro.

