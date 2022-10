A lógica contra as 'fake news'

Que a época atual é propícia não só à rápida disseminação de teorias falsas e ideias perigosas como ao insulto enquanto forma (ou substituto) da argumentação, todos sabemos. Veja-se qualquer página de comentários a assuntos correntes na internet. Poder-se-á dizer que é democrático, pois toda a gente tem o direito de se fazer ouvir. Infelizmente, o estilo transitou para a política mainstream, e hoje há políticos — e em particular, um Presidente dos Estados Unidos — que insulta habitualmente os adversários políticos, faz bullying sobre quem o contraria e promove as teorias mais bizarras sobre assuntos de grande importância. Diz-se que o exemplo vem de cima, e seria ingénuo pensar que o exemplo de Trump não tem efeitos sobre o clima geral da discussão pública. Embora Eugenia Cheng, em “A Arte da Lógica num Mundo Ilógico”, evite mencionar o nome dele, ninguém que leia o livro fica na dúvida. Basta ver a quantidade de vezes que ela mostra o seu repúdio por gente que fala por cima dos outros e os brutaliza em vez de argumentar racionalmente.

A sua solução, ou melhor, a sua contribuição para tentar melhorar a qualidade do debate, é a matemática. Mais precisamente, a lógica. Não se trata de encontrar respostas definitivas para as coisas, embora Cheng tenha as suas opiniões, que transparecem nos exemplos que dá. Genericamente, ela perfilha as posições e preocupações progressistas dos seus estudantes no Art Institute de Chicago, onde é scientist-in-residence. Mas reconhece que há zonas cinzentas e a verdade não raro tem limites. “Parte do desacordo acerca dos argumentos na vida real é inevitável, pois resulta da incerteza genuína acerca do mundo. Mas outra parte é evitável e podemos evitá-la usando a lógica”, escreve.

