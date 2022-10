“A verdade não pode ficar escondida para sempre”. Woody Allen viu finalmente publicada a sua autobiografia

Foi a editora Arcade que deu o passo ousado depois de o livro ter sido rejeitado pela Hachette, que detinha os seus direitos.

Esta editora cancelou a edição de "Apropos of Nothing" ( A propósito de Nada), o título da autobiografia de Woody Allen, no início deste mês, depois dos protestos dos seus funcionários terem falado mais alto.

Os trabalhadores do grupo editorial Hachette foram os protagonistas de uma manifestação de protesto que rapidamente levou ao cancelamento da publicação, tendo os direitos do livro sido devolvidos ao cineasta.

Quando menos se esperava, a Arcade tomou a decisão de publicar a autobiografia e lançou-a segunda-feira para surpresa de muitos. O número de exemplares a circular é de 75 mil, revela o New York Times.

No livro, Woody Allen aborda muitos dos temas mais polémicos da sua vida privada e dos seus comportamentos mais íntimos com mulheres. A história do alegado abuso sexual à filha adotiva Dylan Farrow é um desses assuntos.

Numa adenda ao texto, o cineasta norte-americano critica a editora Hachette e acusa-a de o ter deixado cair. "A Hachette leu o livro e adorou. E apesar de eu ser um pária tóxico e uma ameaça para a sociedade, comprometeu-se a ir até ao fim, mesmo que as coisas dessem para o torto", escreve o realizador.

"Quando a bomba rebentou, a editora reavaliou a sua posição, concluindo que talvez a coragem não fosse a virtude que se esperava, mas que havia muito a dizer sobre a cobardia", termina Woody Allen.

O cineasta mostrou-se confiante no sucesso do livro alegando que "a verdade não pode ficar escondida para sempre".

No comunicado que anuncia a publicação da autobiografia, a Arcade chama ao livro "uma história pessoal e cândida contada por Woody Allen sobre a sua vida, que começa na infância em Brooklyn, passando pela sua aclamada carreira no cinema, no teatro, na televisão, e na stand up comedy, mas focando-se também na sua relação com a família e os amigos".

Jeannette Seaver, editora que comprou os direitos do livro, avança que a Arcade decidiu publicá-lo não apenas pelos seus méritos e qualidade do material, mas também como um posição clara contra os críticos de Woody Allen.