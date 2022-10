Em verso ou em música, “Evgeni Onegin” é uma obra de gente nova sobre gente nova para gente nova. Quanto aos outros que o leem ou ouvem, são obrigados a regressar à sua juventude. Lorenzo Viotti, que acaba de perfazer 30 anos, escolheu a ópera de Pyotr Tchaikovsky (1840-93) para a sua 2ª temporada como maestro titular da Orquestra Gulbenkian. É verdade que é das poucas óperas que têm sido ouvidas mais ou menos regularmente entre nós (no São Carlos, em 1993 e 2010; na Gulbenkian, em 2008 e em 2017 numa transmissão do Met com Peter Mattei e Anna Netrebko). Mas nunca a tínhamos visto dirigida por um jovem, com um elenco jovem e isto fez toda a diferença. Saí do espetáculo arrebatado pelo que vira e ouvira.

O poema original de Aleksandr Pushkine (1799-1837), serializado entre 1825-32, define um novo tipo de anti-herói — o protótipo do homem supérfluo, relutante na ação e indiferente aos problemas dos outros. Na tragédia grega, o destino é a vontade dos deuses; em “Onegin”, o destino é traçado pelas convenções sociais. Ai de quem as desafia! Tatiana é punida por escrever e enviar uma declaração de amor. Lenski e o seu melhor amigo, Onegin, são vítimas das regras sociais: insultam-se sem querer, e o desfecho é um duelo em que Onegin mata Lenski. (Tatiana tem 16 anos, Lenski, 18, e Onegin, 23.) No final, Tatiana escolhe ficar com o marido que respeita mas não ama, tal como a mãe e a ama tinham feito casamentos que não desejavam. O curioso é que Pushkine morreu num duelo com um cunhado que lhe cortejava a mulher, e o homossexual Tchaikovsky reagiu à carta de amor de uma aluna do Conservatório consentindo num desastroso casamento em 1877, quando compunha a ópera. A vida imita a arte que imita a vida.

