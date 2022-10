“Eco”: os teatros fecharam, mas o teatro não acabou

Os teatros fecharam. As programações foram suspensas. A pandemia desencadeada por um novo vírus meteu as pessoas em casa. No entanto, há surpresas, como o espetáculo “Eco”, que deveria estar em cena entre 12 e 28 de março. Nasceu do convite das Comédias do Minho ao Teatro do Frio. As Comédias são uma rede cultural que reúne cinco municípios, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. Integram uma Companhia Profissional de Teatro, um Projeto Pedagógico, um Projeto Comunitário, uma bolsa de criação, uma Rádio Comédias, e a Universidade Invisível. O Teatro do Frio nasceu no Porto em 2005, é uma cooperativa na qual quase todos os membros são atores; todos encenam. Catarina Lacerda, Rodrigo Malvar, José Eduardo Silva, Rosário Costa e Susana Guiomar partilham uma maneira de trabalhar que privilegia a invenção, a troca de ideias e de improvisações; desenvolvem uma ideia alargada de drama sonoro, de reverberação como um tecido de ecos entre as pessoas e as coisas, ou entre as pessoas e o mundo. O convite das Comédias do Minho às companhias e grupos de teatro estende-se, geralmente, por períodos de cerca de seis meses; “Eco” seria uma primeira apresentação, ainda na fase inicial de colaboração entre as duas estruturas. Dado o “recolher obrigatório”, optaram por transformar o espetáculo num objeto de videoteatro. Aqui entrou o artista visual Miguel Ferreira. “Eco”, fazendo justiça ao espírito do grupo e à sua maneira de trabalhar, parte da ideia de reverberação entre pessoas, entre pessoas e territórios, entre cada pessoa e cada lugar. Pretende desenhar um tecido relacional entre pessoas, e entre lugares, numa perspetiva essencialmente ecológica, que reúne o drama da existência — nascer, crescer, vencer o medo — e a situação banal, particular, de cada um, quando tem realmente de vencer o seu medo, matar a sua fome, olhar para o seu vizinho; ou falar da cadeia alimentar. Não se tratava de filmar um espetáculo, mas de o recriar para um novo formato, o do vídeo; tratava-se de transferir a energia do espetáculo ao vivo, do confronto direto com a assistência, para uma relação mediada tecnologicamente. A equipa preparou, ainda, quatro teasers para o espetáculo, apresentados de acordo com a sequência de uma refeição: 1. Entrada; 2. Prato Principal; 3. Sobremesa; 4. Digestivo. São, e de acordo com os seus criadores, “uma ficção sobre o espetáculo — não são um registo nem pretendem ser a experiência da apresentação ao público. Representam antes uma visão artística sobre uma partilha das ideias do mesmo com um outro olhar...” O resultado está, agora, ao alcance de toda a gente; basta clicar no sítio certo.

Direção artística e composição musical de Rodrigo Malvar; direção artística e dramaturgia de Catarina Lacerda; interpretação e cocriação de Joana Magalhães, Rui Mendonça, Maria Luís Cardoso e Sara Neves (e Luís Filipe Silva na cocriação); vídeo de Miguel Ferreira.

