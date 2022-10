Do nada fez uma fortuna

Há uma pergunta que Nicole Jefferson Asher faz sempre que adapta para a ficção a história de vida de uma pessoa real. Fê-lo com o telefilme “Toni Braxton: Unbreak My Heart”, sobre a cantora e produtora de R&B norte-americana, antes de se aventurar na longa-metragem ficcional “Love Beats Rhymes”. E agora repetiu a fórmula com “On Her Own Ground”, que havia de dar lugar a “Madam C. J. Walker: Uma Vida Empreendedora”, sobre uma lavadeira afro-americana de origens humildes que se transforma numa das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. “Quando penso em adaptar a história da vida real de uma pessoa, a primeira questão que faço é ‘Qual a mensagem da vida dessa pessoa?’”, revela a argumentista em declarações agora disponibilizadas pela Netflix, que produziu a minissérie de quatro episódios, realizada por Kasi Lemons e DeMane Davis e centrada na primeira milionária em nome próprio.

Praticamente desconhecida do público global, Madam C. J. Walker foi a primeira mulher a conseguir criar um verdadeiro império por sua conta e risco, num tempo em que ser mulher e negra era sinónimo de dependência e segregação. Nasceu em 1867, no Luisiana, e viria a morrer em 1919 em Irvington, no estado de Nova Iorque. E até o nome pelo qual ficou conhecida Sarah Breedlove revela como era a sociedade da altura. Madam C. J. Walker não é mais do que “a mulher de Charles Joseph Walker”, aqui interpretado por Blair Underwood, mas isso não a impediu de vencer. Foi a primeira filha da família a nascer livre da escravatura — os pais, assim como os quatro irmãos e a irmã mais velha, foram propriedade de um homem — e a história dos seus só lhe terá dado mais força. Além da filantropia, dedicou-se também ao ativismo político, sem nunca esquecer o culto da imagem, que cultivou e a levou onde não se julgava possível.

