Netflix vai baixar a qualidade de imagem na Europa

A Netflix vai reduzir a qualidade de imagem do serviço na Europa nos próximos 30 dias. A medida visa reduzir a pressão sobre os serviços de internet prestados pelos operadores, numa altura em que o consumo disparou. A empresa avança que a diminuição na qualidade vai reduzir os dados consumidos em 25%.

"Estimamos que isto reduzirá o tráfego da Netflix em cerca de 25%, além de garantir um serviço de boa qualidade para os nossos utilizadores", afirmou o serviço de streaming.



O tráfego doméstico subiu consideravelmente nos últimos dias e foi preciso ir além das ofertas de internet móvel prometidas pelas operadoras de telecomunicações (10 Gb, para garantir que a informação atualizada podia ser consumida em qualquer lugar). Foi necessário reforçar o sinal também no interior das casas portuguesas, não só no território onde existe fibra ótica como também onde esta ainda não chegou.

Tanto a Altice como a Vodafone ou a NOS, principais marcas no mercado doméstico de internet, telefone e televisão, estão a reforçar a capacidade das suas redes, numa altura em que elas são usadas não só para trabalho como para lazer em isolamento social. A utilização de serviços de televisão over the top — como Netflix, HBO Portugal, Amazon Prime Video e Apple TV+, entre outros — obriga a uma rede forte e sem quebras.

A União Europeia (UE) já tinha apelado à Netflix e a outras plataformas de ‘streaming’ que parassem de disponibilizar vídeos em alta definição para evitar quebras nas ligações de Internet durante o surto do coronavírus Covid-19.

Com tantos países em quarentena, milhares de milhões de pessoas a trabalhar a partir de casa e crianças e jovens fora das escolas, os responsáveis da UE estão preocupados com a pressão exercida sobre a largura de banda.

MUDANÇAS EM TEMPO RECORDE

O comissário europeu do mercado interno, Thierry Breton, escreveu no Twitter que teve “uma conversa importante” com o CEO da Netflix, Reed Hastings.

“Para assegurar o acesso à Internet a todos, passemos à definição ‘standard’ quando o HD [alta definição] não é necessário”, exortou o comissário, acrescentando o ‘hashtag’ #SwitchToStandard.

Um porta-voz da Netflix adiantou que Hastings e Breton voltarão a falar esta quinta-feira e que a empresa já está a ajustar a qualidade de ‘streaming’ e a tentar minimizar a sobrecarga da largura de banda.

“O comissário Breton está certo em destacar a importância de garantir que a Internet continue a funcionar sem problemas durante este período crítico. Há muitos anos que estamos focados na eficiência das redes, designadamente através do fornecimento gratuito do nosso serviço de conexão a empresas de telecomunicações”, referiu.

REDES SOCIAIS NO LIMITE

O Facebook reconheceu na quarta-feira que os efeitos da pandemia estão a levar os serviços desta rede social ao limite. O CEO Mark Zuckerberg revelou que o Facebook está a experimentar “grandes picos” de utilização. O aumento da procura ultrapassa em muito o pico anual da passagem de ano, sublinhou Zuckerberg.

As chamadas de voz e vídeo no WhatsApp e no Messenger, em particular, mais do que duplicaram os níveis habituais.