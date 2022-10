Familiares: alugam-se

Ela tem uma filha de 12 anos e o marido foi-se embora há muito tempo. Há tanto que a filha não tem dele memória firme, contacto algum, vivendo a carência branda de uma figura masculina paterna na sua vida. A senhora contacta, então, a Family Romance LLC, uma empresa especializada em providenciar pessoas que personifiquem quem o contratador quiser. Neste caso a cliente deseja um pai que volta depois de muitos anos de ausência. Descreve-lhe a filha e as suas idiossincrasias. O homem e a rapariguinha encontram-se num parque. Ela não sabe de nada e ele comporta-se como um verdadeiro pai desejoso de voltar a ocupar um lugar na vida da filha. Ela ora tem reações de retraimento, ora abre-se em felicidade. As cerejeiras florescem. Eles voltam a encontrar-se — de permeio, sempre com relatórios verbais pormenorizados à mãe de cada uma das ‘sessões’, pagas à peça — em diferentes lugares, várias vezes. São duas pessoas a relacionar-se. Para onde vão?

Entretanto, o protagonista tem outras encomendas. Aqui é uma senhora que teve, na vida, uma única grande alegria, quando lhe apareceram à porta a anunciar que ganhara uma lotaria de milhões — e quer repetir a sensação. Ali é uma noiva que tem um progenitor inapresentável na cerimónia matrimonial e a quem a mãe contrata um pai. Acolá é um funcionário dos caminhos de ferro que cometeu um erro e que o ajusta para se humilhar e ser severamente admoestado pelo chefe. Até para ser cadáver em velório o contactam... Quem pense que o role-playing é apenas uma faceta de estratégia erótica, desengane-se. Neste filme de Herzog é uma oportunidade para reparar traumas, apaziguar frustrações, tornar a vida um bocadinho mais suportável para pessoas com posses para tanto.

