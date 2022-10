Duas séries de televisão encaram o fascismo

Hollywood continua à procura de histórias desconhecidas, capazes de transformar a História em longas-metragens com potencial para render milhões em bilheteira, mas é cada vez mais pela televisão que passam narrativas complexas. Por terem uma duração mais longa, as séries estão a tornar-se o lugar de eleição dos grandes argumentistas e dos grandes atores. Só que a colagem da realidade à ficção pode ser perigosa em tempos de incerteza. E esse problema torna-se ainda maior se estiver em causa o Holocausto. Ainda assim, a HBO e a Amazon decidiram arriscar e apostaram em duas produções com o nazismo em plano de fundo (ou como protagonista). “The Plot Against America” e “Hunters” são duas das séries que vão marcar os próximos tempos.

Em “A Conspiração Contra a América” (Dom Quixote), o cenário não é diferente daquele a que Philip Roth habituou os seus leitores, familiarizados com o lugar de nascimento do escritor como morada dos seus livros. Mas este parte do quotidiano de uma família de Newark, em 1940, para retratar algo muito maior do que uma simples crónica quotidiana. No título editado há 16 anos, que agora ganha uma força maior com a adaptação televisiva da HBO — “The Plot Against America” estreia-se terça-feira na HBO Portugal —, explora-se uma realidade alternativa em que o antissemitismo se dissemina nos Estados Unidos antes da entrada do país na Segunda Guerra Mundial.

