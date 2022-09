Um filme de terror português com muita conversa e pouco cinema

Seja por influência do MotelX que ao cinema fantástico vem dedicando particular atenção, seja por outra qualquer razão de que não consigo claro vislumbre, o certo é que se tem visto crescer, no interior do cinema português, uma pequena tendência de ficções de medo.

O filme que esta semana estreia, assinado por Paulo Leite, é apenas a mais recente erupção dessa tendência. No seu cerne, uma cientista em investigação profunda no reino das neurociências resolve experimentar uma sua teoria em... fantasmas. Ela procura interagir com a psique de pessoas de que o corpo já mal funciona (gente em estado de coma ou atacada da doença de Alzheimer em fase muito avançada) experimentando em seres em que o corpo já não funciona, de todo.

Disparate? Visto à luz de uma racionalidade basilar, todo o cinema fantástico tem qualquer coisa de dislate ou, pelo menos, de despropósito, não o podemos julgar com base nisso. O único critério possível é partir de uma hipótese — “e se...?” — e, depois, verificar se a ficção se equilibra no território onde escolheu decidir fundações. Curiosamente, não é por aí que “Inner Ghosts — Fantasmas Interiores” se desconjunta, mas num estádio anterior da coisa cinematográfica.

Paulo Leite parece acreditar mais no poder da palavra que na função das imagens — há muita conversa explicativa e bem pouco cinema — e quando decide apostar nas imagens escolhe o caminho óbvio dos horror movies, prefere o explícito ao implícito, prefere mostrar em vez de sugerir, dar a ver em vez de despertar o imaginário do espectador.

Ora, a grande lição do cinema clássico, em particular da série B, é que é muito mais poderoso instilar o veneno que escancarar as suas consequências (lembre-se “A Pantera” de Jacques Tourneur, para não irmos mais longe). Faria bem, a quem se quer aventurar pelo cinema de género, ver os mestres e colher ensinamentos.

*

INNER GHOSTS — FANTASMAS INTERIORES

De Paulo Leite

Com Celia Williams, Elizabeth Bochmann, Iris Cayatte (Portugal/EUA/Brasil)

Terror M/16