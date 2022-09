“Os Melhores Anos da Nossa Vida”: o que fazer com dois grandes atores?

O novo Lelouch arranca bem, com uma cena que volta a dar testemunho do talento de Trintignant. Nela, somos instalados na sala de convívio de uma luxuosa casa de repouso na Normandia, onde um grupo de idosos vai respondendo a perguntas de cultura geral, para treinar a memória. Durante esse exercício, a câmara vai-se aproximando num vagaroso travelling do corpo de um octogenário sentado numa cadeira de rodas (Trintignant), cuja expressão facial trai a sua desorientação. Melhor: o constante movimento de pára-arranca de uma consciência que, mal julga compreender, recai de imediato na incompreensão (é assombrosa a maleabilidade do rosto do ator, nesse plano).

Trata-se da mais bela cena de um filme que, daí em diante, se edificará sobre a memória de uma das mais célebres obras de Lelouch: “Um Homem e uma Mulher” (1966), onde Trintignant emprestava o seu corpo a Jean-Louis Duroc — um piloto de ralis viúvo, que se apaixonava por uma mulher também viúva (Aimée). É à memória desse affair — recuperada já em “Um Homem e uma Mulher: Vinte Anos Depois” (1986) — que o filme nos devolve, ressuscitando para isso o par que à época o protagonizou. Para fazê-lo, o guião convidará o filho de Duroc a tentar localizar a antiga parceira do pai: a única pessoa da qual ele parece guardar uma nítida memória. O filho encontrá-la-á ao leme de uma pequena loja de província, e não serão precisas mais de duas ou três frases de circunstância para a convencer a visitar o pai.

Da crónica dos sucessivos rendez-vous entre as duas personagens se alimentará um filme cuja força reside, sobretudo, no modo corajoso como abraça o olhar confuso de Duroc. A saber: transformando cada uma das reuniões dos antigos amantes num ponto de confluência de memórias, perceções e projeções. De facto, os capítulos da narrativa mostram-se a tal ponto permeáveis à infiltração de recordações (o enxerto na montagem de cenas dos anteriores tomos da série) e fantasias (a conclusão abrupta e absurda de cada episódio, que regressa circularmente à casa da partida), que o espectador cedo percebe que só tem acesso à consciência retalhada de Duroc.

Esta estrutura tem, porém, dificuldade em sobreviver a um texto desinspirado (é insonso o conteúdo narrativo dos encontros) e à mão pesada de um cineasta que volta aqui a revelar queda para o pitoresco e o floreado: é insuportável aquela banda sonora que procura a todo o custo dramatizar os planos. Em suma: teríamos preferido que Lelouch se tivesse limitado a sentar aqueles dois excecionais atores num banco de jardim, para os deixar discorrer à vontade. É deles o melhor que o filme tem para nos oferecer.

**

OS MELHORES ANOS DA NOSSA VIDA

De Claude Lelouch

Com Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Antoine Sire (França)

Drama/Romance M/12