“'Bora Lá”: uma estranha semelhança com “Fim de Semana com o Morto”

Esta nova produção da Pixar afasta-se consideravelmente da linha dramática a que o estúdio da Califórnia nos habituou. “Onward” (título original) está muito mais próximo de aventuras juvenis como as de Harry Potter. Está muito mais colado a uma ideia de narrativa de jogo de vídeo que se vai desenvolvendo a partir de camadas sobrepostas e níveis ultrapassados na qual se ancorava, entre outras, a saga de “O Senhor dos Anéis”. E se calhar nem damos este exemplo por acaso já que os heróis de “Onward” são dois irmãos elfos adolescentes, um bocado complexados, e com uma mágoa comum ligada ao facto de terem perdido o pai. Barley, o mais velho, ainda tem vagas memórias do progenitor mas Ian, o mais novo, não chegou sequer a conhecê-lo.

Dan Scanlon, que assinou “Monstros: A Universidade” e aprendeu tudo na Pixar com os veteranos John Lasseter e Andrew Stanton, não convoca apenas elfos para esta sua nova realização, traz também também trolls, pégasos, unicórnios e fadas; décors de sonho que se vão alternando num piscar de dedos sem perderem de vista o mundo contemporâneo. E isto tudo graças a um cajado mágico que o pai de Barley e Ian lhes deixou em herança e ficou escondido no sótão até os rapazes atingirem uma certa idade (pelo menos é esta a versão da mãe deles).

Não há propriamente um Gandalf nesta história mas é o dito cajado que põe tudo fora de órbita quando os irmãos se dão conta de que, através dele, podem falar com o pai. Pelo menos, até ao pôr do sol seguinte. Um truque de magia que lhes toca no fundo. Aqui, a Pixar está igual a si própria e a um fluxo de emoções sentimentais que mantém a família por perto.

“'Bora Lá” tem bons gags, uma mestria técnica que assegura um patamar de qualidade, mas torna-se repetitivo e a história do ‘pai ressuscitado’ é pouco consistente. Até porque, ao longo do filme, o que aquele pai recorda é “Fim de Semana com o Morto”.

‘Bora Lá

De Dan Scanlon

Com as vozes (versão original) de Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus (EUA)

Animação M/6