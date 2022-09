O fio, o brilho e o trilho. Joana Escoval no Museu Coleção Berardo

É mais do que uma ironia que as imagens captadas com o telemóvel mostrem muito menos do que os olhos veem no espaço da longa instalação de Joana Escoval (Lisboa, 1982) no Museu Coleção Berardo que tem curadoria de Pedro Lapa. Essa circunstância vai direta à natureza do seu trabalho, ao seu carácter discreto e, também nessa medida, insinuante, mas que se situa num plano que não é o da imagem. Ao longo da última década ela desenvolveu uma obra que constantemente pede ao observador que se debruce sobre ela e a sua presença física delicada. Trabalhando com muita frequência com o metal, normalmente fios finos de metal, ela opera também com a sombra, o reflexo da luz e o próprio espaço. No caso de “Mutações. The Last Poet”, o desenho do espaço é determinante, não apenas porque é a mais desafiadora configuração que estas galerias já encontraram, mas porque ela define rigorosamente a natureza da experiência que se quer oferecer. O que é proposto ao visitante é uma viagem por um labirinto onde estabelecemos certos encontros.

Nessa medida, e embora não na aparência, a instalação ressuscita o arquétipo do bosque onde nos perdemos e onde pode vir ao nosso encontro a aparição ou o perigo. Ao longo das várias ‘clareiras’ do trajeto, Escoval foi deixando intervenções que ecoam, mas nunca apresentam literalmente, aspetos da natureza e seus elementos, extraídos do mundo vegetal, animal e geológico.

