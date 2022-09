Siza e Souto de Moura: Pritzker cont(r)a Pritzker

Um cigarro acendido na tranquilidade chuvosa daquele final de manhã de um sábado marca não apenas a necessidade ou o apelo a um momento de pausa. Após quase duas horas a percorrer o universo criativo de Eduardo Souto de Moura exposto na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, Álvaro Siza Vieira faz um parêntesis naquela viagem feita de reflexões, memórias e subtis análises de uma obra cuja génese e desenvolvimento sempre acompanhou de perto.

Durante a tarde daquele mesmo sábado, já com o sol a brilhar nos jardins de Serralves, Eduardo Souto de Moura não resiste a uma paragem similar, embora o faça logo após os primeiros passos de uma imersão prolongada na mostra dos trabalhos do mestre fundador de uma nova arquitetura. No corredor de acesso à sala principal confronta-se com o cartaz anunciador da exposição “Álvaro Siza In/Disciplina”, para ponderar sobre a fragmentação da cidade e da arquitetura num tempo em que o pensamento deixou de ser global e passou a viver de apontamentos.

