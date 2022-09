Novas aventuras fantásticas de Steven Spielberg

O acordo já é conhecido há três anos, mas desde aí que pouco se soube sobre o que a Universal Television e a Amblin Television andavam a preparar com a Apple para o regresso das “Amazing Stories” de Steven Spielberg. Apenas era certo que a fantasia, terror e ficção científica, três principais ingredientes da série original — que partilha o título com a primeira revista de ficção científica, criada por Hugo Gernsback em 1926 —, se manteriam. Agora chegou a altura de se perceber o que poderá trazer de novo a série, da qual Bryan Fuller (argumentista de “Star Trek: Discovery” e showrunner de “Hannibal” e “American Gods”) viria a afastar-se em 2018 por diferenças criativas. O que separou Fuller de Spielberg e companhia manteve-se em segredo. Um segredo tão grande como o que envolve todo o projeto.

É certo que a aposta em fazer renascer “Amazing Stories” vai em parte contra a estratégia defendida por Tim Cook, CEO da Apple, que garantiu na última semana que o foco do serviço de streaming está em produções originais. A empresa disse que ter uma reunião de “Friends” no catálogo não lhe interessava, mesmo que o regresso do elenco para uma emissão especial seja um dos trunfos do concorrente HBO Max (serviço que se estreará este ano nos Estados Unidos mas que a HBO garante que não chegará a Portugal). Só que quando está em causa Steven Spielberg tudo parece diferente.

