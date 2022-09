Não há quem olhe para o futuro como Grimes

Venus in Fleurs’, ‘Dream Fortress’, ‘Genesis’, ‘Kill V. Maim’ são quatro das canções de Grimes que melhor representam a inventividade de uma artista inquieta e em constante evolução. O alter ego musical da canadiana Claire Boucher, com todo o seu poder provocatório, dificilmente encaixaria numa indústria mais interessada em replicar fórmulas confortáveis de sucesso do que em adaptar-se a um futuro sem géneros demasiado demarcados. Contudo, Grimes tem conseguido afirmar-se, disco após disco, como uma das vozes mais vigorosas e interventivas no que concerne a defesa das infinitas possibilidades trazidas pelas máquinas, crente na vaga imparável da inteligência artificial. A sua música respira e transpira numa realidade paralela, construindo-se e elevando-se num universo de realidade aumentada que só não entusiasma os habituais velhos do Restelo. “Visions”, editado em 2012, arrancou-a definitivamente do anonimato, com uma ajuda preciosa da mítica editora 4AD (que apresentou ao mundo artistas tão incontornáveis quanto Bauhaus, Pixies ou Dead Can Dance) e de um par de singles — o suprarreferido ‘Genesis’ e ‘Oblivion’ — que ajudaram a cimentar a sua linguagem musical, mas foi com “Art Angels”, de 2015, que fincou bem os pés num patamar mais elevado, passando a ombrear com estrelas menos alinhadas do mundo pop.

Este novíssimo “Miss Anthropocene”, tal como o álbum antecessor, demorou a ver a luz do dia. A história não é nova: artista feminina que gosta de controlar tudo o que rodeia o seu trabalho e se afirma enquanto cantora, música e produtora versus editora historicamente liderada por homens. As primeiras críticas de Grimes à indústria musical começaram ainda antes de “Art Angels” sem as centrar na empresa com quem assinara contrato, mas nos cinco anos que separam o quarto do quinto e novo álbum foram vários os momentos em que apontou o dedo à 4AD. “[Estou] a gravar um último álbum para a minha editora de merda e depois gravarei o meu primeiro álbum numa editora escolhida por mim, o que me deixa muito entusiasmada”, escreveu nas redes sociais em fevereiro de 2018.

