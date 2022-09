Dançar sem vergonha

A média de idade dos bailarinos é de 50 anos. É essa a razão por que Francisco Camacho deu o título de “Velhas” à sua última criação de grupo, coisa que não fazia desde 2012, quando criou “Andiamo!”, peça que jogava com a iminência de uma catástrofe e de como cada pessoa forjava a sua identidade num contexto de profunda perturbação. Aí, Carlota Lagido e Sílvia Real surgiam como “participações especiais”. Agora, em “Velhas” (estreada no ano passado em Braga), que se apresenta hoje em Almada (no âmbito da programação da Casa da Dança de Paulo Ribeiro), as duas são as cúmplices mais antigas do elenco, que se complementa com Filippo Bandiera, Ana Caetano, Bernardo Gama, o próprio Francisco Camacho e o músico Sérgio Pelágio, que toca ao vivo. Há ainda mais sete participantes amadores que se juntam a eles em palco.

São corpos com história que aqui se apresentam. História pessoal que, no jogo de enganos da memória, inclui a biografia profissional, mas com a consciência de que há desvios e, por isso, são mais “autobiografias ficcionais”. Bernardo Gama lembra, por exemplo, ter dançado uma coreografia do brasileiro Grupo Corpo quando era bailarino do Ballet Gulbenkian, Sílvia Real partilha as suas preocupações com a reciclagem, enquanto Carlota Lagido traz uma fotografia de si com Francisco Camacho na peça que criaram e dançaram juntos, em 2000, “Sporting Decadence”, e vai mais atrás, aos seus tempos da pré-Nova Dança Portuguesa com a Companhia de Dança de Lisboa...

