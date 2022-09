Comédia japonesa de horror vence Fantasporto

“Ghostmaster”, um filme divertido e movimentado, carregado de referências cinéfilas (sobretudo na área do cinema fantástico) ganhou o grande prémio da 40ª edição do Fantasporto. Realizado por Paul Young, conta a história delirante de um realizador falhado, homónimo do grande Kurosawa e cujo argumento para um nunca concretizado filme de terror de súbito ganha vida.

Sábado, 7 de Março, por ocasião da conferência de imprensa onde foram anunciados estes e outros prémios, um dos responsáveis pelo Fantasporto, Mário Dorminski, disse que devido à incerteza sobre patrocínios e apoios oficiais não há a garantia se a 41ª edição se realizará, ou não. Beatriz Pacheco Pereira, co-organizadora, lembrou que o poder, tanto central como autárquico, deveria ter em conta o papel deste festival, nomeadamente no apoio prestado ao cinema português e às respectivas escolas.

Além disso, há que ter em conta que nestes 40 anos “o Fantasporto se transformou num festival onde qualquer realizador de qualquer parte do mundo pode vir estrear as suas primeiras obras”. Ao longo destes 40 anos muitos o fizeram, de Peter Greenway a Peter Jackson, de Quentin Tarantino a Catherine Bigelow, de Bong Joon-ho (autor de “Parasitas”) a Luc Besson. E nesta longa lista há nada menos de oito vencedores de Oscares.

Voltando à lista dos prémios outro dos destaques da secção do cinema fantástico foi para o arrepiante “Clarita” do filipino Rodetrick Cabrido, a história de um exorcismo nos anos 50, Eainda para “Soul Conductor” do russo Ilya Maximov que venceu os melhores efeitos especiais. Uma menção especial do júri foi para o filme sul-coreano “Fallen” de Lee Jung-sub.

Mulheres à beira de um salgueiro

A Semana dos Realizadores foi ganha por um belíssimo filme vindo da Macedónia. Realizado por Milcho Mamchevski, “Willow” faz o traço de união entre os velhos e os novos problemas enfrentados pelas mulheres neste canto perdido dos Balcãs. Ainda nesta secção foi distinguido com o prémio para o melhor argumento o filme “Valan – Valley of the Angels” do

húngaro Béla Bagota, no cruzamento do fantástico e do policial, tendo as montanhas dos Cárpatos como cenário.

Na secção Orient Express a vitória foi para “Bring me Home” do sul-coreano Seung-Woo Kim, a história de uma mãe que procura o filho raptado tendo como pano de fundo a exclusão de comunidades, a corrupção na polícia e as redes de tráfico de crianças. Uma menção especial foi atribuída ao filme “Detention”. Vindo de Taiwan e realizado por John Hsu evoca as perseguições e torturas na China nacionalista nos anos que se seguiram à retirada de Chiang Kai Shek para a ilha Formosa.

Num festival onde houve 38 filmes portugueses a concurso a vitória foi para “Bunker, ou Contos que Ouvi depois de o Mundo Acabar” de João Estrada, tendo sido distinguida como melhor escola de cinema a ETIC/ETI de Lisboa.

Sobre a quase totalidade dos filmes referidos encontrará o leitor mais informação nas crónicas que fui publicando no Expresso On Line ao longo destas duas semanas.