Arthur Jafa em Serralves: “A maioria dos europeus nunca se confrontou com um artista negro como eu”

Não se reconhece como um visio­nário, mas acredita que a sua interpretação do mundo é uma das primeiras a mostrar o mundo como ele é. Negro. Pelo menos no que diz respeito à arte contemporânea. Para Arthur Jafa (1960), Picasso e Matisse são exemplos maiores da influência da estética negra na arte do Ocidente, Basquiat é o pintor do século XX, o jazz mudou o mundo mais do que o cinema, e o graffiti foi a última revolução artística a ter lugar. O seu trabalho mostra exatamente isso: a diversidade da cultura negra e ao mesmo tempo a sua unidade, a sua força e o seu poder. É o momento atual que tem a palavra.

A cor da pele é uma herança pesada, um statu?

É complicado. Não se trata sequer da cor da pele, mas sobretudo do ser-se negro, de como o mundo interage com isto de ser-se negro, com isto a que chamo negritude.

