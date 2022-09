O convento de todos os santos de Valter Hugo Mãe. “A arte toda é uma falta de respeito”

A cena parece kafkiana: um homem imprudentemente poético entra no convento com o poeta Luís Miguel Nava debaixo do braço. Licenciado em Direito, mestre em “Contabilidade” lírica, confessa sentir-se “muito beato” aos 48 anos. Dispensa apresentações, mas nunca recusa as palavras. Eis Valter Hugo Mãe, acostumado a pintar com a paleta das letras, prestes a guiar-nos através de uma outra linguagem. Mais plástica. Igualmente imagética. “Deixa, deixa. Eu gosto disto assim, mais esquisito, mais estronço”, pede o escritor ao comissário da sua primeira exposição, enquanto este tentava alinhar a altura dos cavaletes sobre os quais repousam retratos “delirantes” de poetas, “santinhos capturados” que guiam como “heróis da Marvel” o caminho de um autor “a tentar a salvação através da arte”. Em frente ao altar, “Raúl Brandão está ali como imperador da exposição", explica Valter, numa visita guiada e comentada pelo próprio em exclusivo para o Expresso, quando pára e repara: “O Camões está de pernas para o ar. Vamos lá endireitá-lo”.

octávio passos

Estamos no Convento Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia, onde são ultimados os preparativos para a inauguração de “A Boca que Olha”, nome da primeira mostra individual de Valter Hugo Mãe, composta por mais de 30 desenhos em nanquim e ecoline, aos quais se juntam 14 telas coloridas em janeiro deste ano com acrílico, as primeiras que experimentou pintar em toda a sua vida.

Todos os santos da grande religião

É naquele espaço religioso e sumptuoso que se juntam todos os “santos” poetas, retratados de forma “profundamente livre” por um autor imerso “num tormento delirante”. As obras, descreve VHM ao Expresso, “talvez sejam todas autorretratos”, espelhos “da própria loucura”, apesar de exibirem visões-ficções de escritores que habitam lugares especiais do seu imaginário. “São autores fundamentais na construção da minha personalidade e da minha identidade, dos meus fascínios e dos meus temores”, conta Valter Hugo Mãe. “Quando comecei com esta ideia de buscar formas de ver os poetas, talvez estivesse à procura de encontrar maneiras de me ver naquilo que li”, acrescenta o artista.

octavio passos

É o caso de Adélia Prado, “uma poetisa crente no meio de outros mais malfeitores”, acompanhada pelo poema ‘Homilia’. “Expor num convento sublinha uma das minhas grandes fixações: uma tendência para a sacralização da vida e da arte. Nenhum lugar seria melhor do que este para que eu transformasse os poetas em santos e para tornar a poesia na minha grande religião”, frisa Valter Hugo Mãe. “Há uma coisa que se encontra aqui: uma vulnerabilidade muito grande, sobretudo nos desenhos. Têm uma simplicidade quase infantil, que faz com que as coisas todas remontem a esse tempo em que não se sabe nada e em que se está disponível para conhecer o grande mistério”, prossegue o criador, para quem “existe neste conjunto de retratos uma disponibilidade para a magia”.

Homem das palavras, VHM chama as cores para conceber “figuras que parecem quase abraçáveis”, porque “o desenho e a pintura têm essa artimanha de, subitamente, ficcionar uma presença mais concreta”. É mais fácil adorar os santos, considera Valter, “quando eles não se presentificam, mas se um santo nos aparecesse, mais do que ficarmos maravilhados, entraríamos em pânico”. É assim que os poetas comparecem diante dele: “Toda a gente sabe que se portou mal. E, então, a primeira reação que temos diante de um santo é ter medo; é sentir uma certa vergonha. Fico contente de os poder desenhar e depois tenho vergonha diante de cada um”.

octávio passos

Assim aconteceu quando recriou Fernando Pessoa “com duas caras por ser múltiplo e estranho”, Antero de Quental “sempre muito queixoso, choroso e fraquinho”, Teixeira de Pascoaes “com a sua aspiração a entender o divino”, Al Berto, Adília Lopes, Arthur Rimbaud, Adonis, Rainer Maria Rilke, Pier Paolo Pasolini, Federico García Lorca — “à espanhola, com uns cornos decorados de filigrana, que também podiam ser renda de bilros” —, William Blake “inclinado sobre deus”, “a beleza muito bruta” de Henri Michaux ou até o amigo João Gesta. “Aquele escangalho que eu pintei é o João Gesta. Sempre o vi como uma espécie de coisa cardíaca, a distribuir uma energia amorosa e sanguínea, como se fosse uma indústria afetiva. Acho que deus tem muito a aprender com o João Gesta”, diz Valter Hugo Mãe, enquanto sorri ao apontar para a obra: “Aquela senhora ao lado dele é a Cristininha, a mulher. Ele não sabe que está aqui, na sacristia”.

octávio passos

Entre tantos ídolos, encontra-se, quase por engano, um autorretrato. “Andei às voltas com este quadro imenso tempo. Quando comecei a fazê-lo, pensei que ia homenagear a Billie Holiday. Ela escreveu pouquíssimos poemas, mas todos eles magníficos. Pensei chamar a esta pintura ‘Valter Hugo Mãe à conversa com Billie Holiday’. Depois acabei por ficar só eu, mas ela está ali de alguma forma também”, desvela o poeta que observa o mundo através das palavras, relativamente a uma obra sem preço. “Não me quero separar deste quadro. Não quero que ninguém o queira”, atira, entre risos.

Amizade é a palavra que veste bem a relação que Valter Hugo Mãe tinha com Mário Cesariny, “autor de alguns dos poemas mais impagáveis e mais inesquecíveis do século XX em Portugal, amorosamente retumbantes”. VHM não esquece as vezes que visitou a toca do surrealista. “Visitei-o muitas vezes em casa dele. Perguntava-me sempre o que eu andava a escrever e queixava-se das coisas que lhe roubavam. Era profundamente inteligente, mas estava num tempo da vida dele em que se tornou muito frontal. Não tinha qualquer tipo de máscara. Lembro-me de ele ser malcriado, de ser um provocador nato ou de me chamar burro por eu assinar o meu nome com V. Ele achava que eu devia assinar com W, porque os leitores iriam achar que eu tinha família na Alemanha e dessa forma eu venderia o triplo dos livros, porque os portugueses compram tudo o que lhes parece estrangeiro”.

octávio passos

O mesmo carinho é usado quando fala de Cruzeiro Seixas, outro dos retratados. “É para mim o grande mestre e tive o privilégio de fazer alguns desenhos colaborativos com ele — essa é uma das grandes glórias da minha vida. É o surrealista mais maravilhoso do mundo. O Salvador Dalí não vale nada, comparado com o Cruzeiro Seixas”, alvitra Valter Hugo Mãe.

“Desenho para tentar encontrar palavras”

octávio passos

“Enquanto desenho estou a pensar nos livros. Raramente desenho convencido de que estou perto de uma obra de arte. Desenho para tentar encontrar palavras. Tudo é texto para mim”, explica o outrora menino “muito quietinho, muito comportadinho e muito bem educadinho”, a quem os professores diziam que ia ser “um grande pintor” e que “mesmo quando não sabe o que está a dizer é uma maravilha de se ler”. As palavras, essas, continuam a surgir-lhes irrequietas e desconcertantes, como o “tsunami literário” que Saramago um dia viu na escrita de Valter Hugo Mãe.

“A arte, de tão rebelde, é arrogante o suficiente para achar que domina tudo aquilo que representa. A arte toda é sacrílega. A arte toda é uma falta de respeito”, sentencia o poeta e romancista. “A criação suprema da natureza inventou uma beleza profunda, mas não quis inventar a arte. A arte é uma tolerância da natureza, é algo que deus tolera”, conclui VHM.

octávio passos

“A Boca que Olha” é a “mais importante exposição” inserida no âmbito do projeto Onda Bienal de Gaia, como realça o curador Agostinho Santos. “O Valter Hugo Mãe é um exemplo para outros artistas. Só tenho pena de uma coisa: é de ele ser um grande escritor. Ele não pode ser pintor a tempo inteiro. Seria um crime tirar-lhe o tempo para as palavras, mas ainda assim é um fenómeno”, enaltece o comissário.