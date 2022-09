Grita liberdade!

Um dos trunfos de festivais como o Fantasporto, já na sua 40.ª edição, é trazer aos espectadores cinematografias com as quais doutra forma dificilmente contactariam. É o caso, muito em especial, do cinema oriental, da Coreia do Sul à Formosa e às Filipinas. De resto já há longos anos que esses filmes são agrupados numa secção competitiva específica designada como Orient Express.

Quinta-feira à noite foi exibido “Detention” de John Hsu (Taiwan). Um filme misturando horror e crítica política que nos transporta até aos anos 50 e 60, quando os nacionalistas chineses, derrotados pelas forças de Mao em 1949, se refugiaram na ilha Formosa onde instituíram uma ditadura militar. Durante anos habituámo-nos a ouvir dizer que os regimes da Coreia do Norte e da China Popular eram ditaduras cruéis, onde a liberdade de pensamento não existia e a dissidência era ferozmente reprimida.

Não era menos verdade que os regimes pró-ocidentais instalados na Coreia do Sul e em Taiwan no tempo da guerra fria também desrespeitavam os direitos humanos e impediam a livre expressão de opiniões. Foi o caso da ditadura de Syngman Rhee e Park Chung-hee na Coeria do Sul e da de Chiang Kai-Shek na Formosa as quais, com diversos cambiantes, se manterão quase até à queda do Muro de Berlim (duraram respectivamente até 1988 e 1992). Por convicção ideológica ou por puro oportunismo, os Estados Unidos apoiaram-se nesse tipo de regimes para manter a sua influência no Pacífico durante a luta pela hegemonia planetária com a URSS que marcou a guerra fria e só terminou em 1989.

São justamente os horrores da repressão nacionalista na Formosa que “Detention” evoca, num filme em que os sonhos dos presos políticos sujeitos a torturas bárbaras são, tais como os da razão no quadro de Goya, povoados por monstros. Mas como diz um dos detidos, “é preciso que alguém sobreviva para que a nossa história possa, um dia, ser contada”.

No país de Duterte

dr

Num registo muito diferente, que à primeira vista parece não se distinguir do da telenovela, o filipino Joel Lamangen trouxe-nos “In the Name of the Mother” a história de uma mulher que julga que a sua vida acabou no dia em que o marido, que de resto não era propriamente um modelo de virtudes, morre e a deixa a braços com três filhos e um negócio falido.

A narração, em registo de quase telenovela, parece resvalar para a chachada até que, subtilmente, começam a aparecer referências à situação actual das Filipinas, sejam as desigualdades sociais, seja o banditismo sejam, ainda, a políticas de execuções sumárias de reais ou alegados traficantes de droga encorajadas pelo actual presidente Rodrigo Duterte. Não sei se este populista terá uma longa vida política mas só há que esperar que seja menos bem-sucedidas que o cinema feito no seu país.