A moderna maldição de Midas

Conta-nos a mitologia grega que Midas, rei da Frígia, foi amaldiçoado devido à sua obsessão pela riqueza. Os deuses condenaram-nos a transformar em ouro tudo aquilo em que tocasse. No mundo moderno parecemos dominados por uma outra obsessão, a das viagens. À sombra desta pulsão que não poupa culturas nem continentes nasceu um negócio planetário que passa por voos comerciais a baixo custo, alojamento em hotéis e casas particulares dependentes de plataformas electrónicas como a Airbnb, restaurantes e outras lojas pensadas para atrair turistas, etc.

Claro que tudo isto tem efeitos perversos. Nas companhias low cost os direitos laborais dos tripulantes são desprezados e, globalmente falando, o excesso de voos contribui para a degradação ambiental. Bairros inteiros esvaziam-se de residentes e passam a funcionar só para aluguer turístico, artificializando as cidades com desaparecimento das populações, lojas e ambiente de vida que as tornavam vivas e originais.

Descobrimos agora com a epidemia de coronavírus que as próprias cadeias de produção industrial que começam na China, envolvem um sem fim de subcontratados e terminam na Europa ou nos EUA, são frágeis e vulneráveis. Sem contar que um sem número de eventos internacionais já foi cancelado, a começar pelo Salão Automóvel de Genebra, ao ponto de já haver companhias aéreas chinesas a saldar voos internacionais por menos de cinco euros a viagem.

Condenado a viajar

Tal como nós parecemos ter sido amaldiçoados pela obsessão de viajar pelo mundo assim era o protagonista do filme “Gone”, realizado pelo finlandês Harttu Haglund passada quarta-feira dia 4 de Fevereiro na 40.ª edição do Fantasporto. Um vulgar cidadão chamado Metti começa a ter episódios involuntários de teletransporte que depressa se transformam em saltos de canguru de pais em país e de paisagem em paisagem à volta do mundo.

Parece o sonho de qualquer um, tanto mais que o teletransporte não paga impostos nem obriga a ir para as filas dos aeroportos. Até que este saltitar frenético começa a pôr em causa a relação de Metti com as pessoas de quem mais gosta – a mulher e a filha pequena – para não falar da sua próprias sanidade mental. Uma versão moderna de lendas como o Holandês Voador ou do Judeu Errante.

A guerra e os zombies

Se “Gone” é uma metáfora sobre os delírios turísticos que, de facto nos dá que pensar, o mesmo sucedeu com um dos filmes da tarde, “I am Toxic” do argentino Pablo Pares. A fita remete-nos para cenários pós apocalípticos como os que encontramos em “Le Dernier Combat” de Luc Besson (primeiro filme que vi num Fantasporto em 1984 deste, então desconhecido, realizados francês) ou para o segundo “Mad Max” ou seja “O Guerreiro da Estrada” (1984).

Carregado de intenção política, o diálogo entre dois sobreviventes quando aviões militares os sobrevoam e começam a lançar cadáveres como se de bombas se tratasse (e que rapidamente se transformarão em zombies). “É isto, como sempre. Guerra no hemisfério norte, fome no hemisfério sul…”