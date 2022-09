“The Gentlemen” é uma comédia de gangsters à Guy Ritchie. Não esperávamos tanto

O novo Ritchie assinala o seu regresso ao género que, na segunda metade dos anos 90, assegurou o seu reconhecimento junto do público: o das comédias de gangsters à la Tarantino. Foram esses os ‘anos de ouro’ de um cinema que, daí em diante, se transformou numa mercadoria tristemente genérica, numa obra de tarefeiro sempre marcada por uma desnecessária sobrecarga de efeitos.

Pondo travão a esse processo de gradual autodescaracterização, “The Gentlemen” instala-nos na Londres dos nossos dias para nos colocar, de pronto, sob o signo da metaficção. De facto, as cenas iniciais destinam-se a urdir uma narrativa dentro da narrativa, recorrendo para isso de uma figura (a do repórter chantagista) que se dirige a casa do homem de mão do maior traficante de droga do Reino Unido, para lhe dizer que está a par das suas desventuras.

Assim arranca uma história cujos sucessivos flashbacks ficam sempre sob o signo da recriação hipotética, correspondendo à versão dos factos que o repórter nos apresenta. Trata-se de um dispositivo chico-esperto, que tem ainda assim a vantagem de emprestar um mínimo de ambiguidade e de ritmo a uma narrativa que — sem ele — seria de uma inanidade dificilmente suportável: a de um druglord que, no momento em que se prepara para trespassar o seu negócio, começa a ser atacado à socapa pelos próprios gangsters que pretendem comprá-lo.

Como é costume, nas comédias de Ritchie, a história serve sobretudo de pretexto para consecutivas demonstrações de virtuosismo: seja ele o virtuosismo verbal de personagens cartoonescas que vão tentando encurralar as suas rivais; seja ele o virtuosismo visual de uma realização que se desdobra em efeitos de superfície (ralentis inúteis, legendas irónicas…). O show de talentos é vão, mas tem aqui a vantagem de sustentar algo que o transcende: a construção de um puzzle narrativo que obedece a uma lógica de pura fruição, à graça infantil de o vermos nascer, desenvolver e morrer. Não esperávamos tanto.

**

THE GENTLEMEN — SENHORES DO CRIME

De Guy Ritchie

Com Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery (EUA)

Ação/Comédia/Thriller M/16