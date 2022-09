Entra-se em “Mosquito” de frente. As ilusões, os crimes e as contradições do império numa guerra esquecida

Entra-se em “Mosquito” de frente. É um filme que se passa numa guerra portuguesa “esquecida” — os confrontos com os alemães em Moçambique, durante o conflito mundial de 1914/18 — tomando como centro um muito jovem soldado, inflamado de fervor patriótico e vontade bélica, que, deixado para trás pela sua companhia em baixa por doença, se impõe atravessar insensatas distâncias para se juntar aos camaradas a qualquer custo. A narrativa é a dessa travessia que, não sendo por um rio acima, é, como todos os percursos iniciáticos, cheia de adversidades, desafios, insânias e também ‘estações’ onde, tal como nas vias sacras, ele e nós somos convidados a meditar e a ganhar a sabedoria possível.

Entra-se em “Mosquito” de frente. Mas quase desde o início, desde aquele desembarque que vai ficar como uma grande ideia visual e temática sobre a essência do colonialismo, que o realizador João Nuno Pinto (de quem há que lembrar o bizarro e muito estimulante “América”, em 2010) nos empurra para que percorramos o filme de través, seja porque nos impõe uma narrativa em vaivém, cerzindo presente, flashbacks e visões numa acronia doseada, seja porque vai trabalhando a relação do filme connosco de modo a fazer-nos ver que, embora situado em 17/18, o seu cerne é muito mais vasto.

Pessoalmente não faço ideia como foram as refregas entre portugueses e germânicos nas matas e savanas de Moçambique, mas a descrição do modo de operar do inimigo é fiel ao que conhecemos na guerra que nos é mais familiar, a de 1961/74, nas três frentes africanas que ditaram a queda do Império. E aquilo de que “Mosquito” nos fala é disso, da mitologia do Império de Portugal em África, das ilusões, dos crimes, das contradições que (ainda) nos dilaceram face a esse mito. E quando digo ‘nos’ estou mesmo a falar de nós, de mim e de si, estimado leitor, porque este é um filme de agora e tudo o que nele há de passado é para agora que fala.

A figura do protagonista, um miúdo bêbedo de desejo de glória que João Nunes Monteiro encarna com intensa generosidade, cumprirá a sua demanda? Não vou revelar segredos, mas direi que a vontade de glória será erodida pelo que vai vendo e amadurecendo na jornada. Quem cumpre a demanda, em pleno, é o próprio filme que leva a Garcia a carta antibélica e anticolonial que lhe está nos genes e que apenas revela um (venial) pecado: teria sido profícua uma mais ríspida montagem que mantivesse a tensão e impusesse contenção.

***

MOSQUITO

De João Nuno Pinto

Com João Nunes Monteiro, João Lagarto, Filipe Duarte (Portugal/França/Brasil/Moçambique)

Drama M/14