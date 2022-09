Divulgado o trailer de “La Casa de Papel”. Série de sucesso regressa a 3 de abril

A Netflix divulgou esta quinta-feira o trailer que introduz a parte 4 da série de sucesso “La Casa de Papel”, com estreia marcada para 3 de abril na plataforma de streaming. De acordo com a empresa norte-americana, em comunicado, os novos episódios transportam os telespectadores para uma realidade marcada pelo caos. Não só o Professor (Álvaro Morte) pensa que Lisboa (Itziar Ituño) foi morta, como “Rio e Tóquio provocaram uma explosão num tanque do exército e Nairobi está entre a vida e a morte”. O aparecimento de um inimigo dentro do grupo também vai complicar a situação em que se encontram.

Álvaro Morte (o Professor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisboa), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marselha), Hovic Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo) mantêm-se como protagonistas.

A criação de Álex Pina, produzida pela Vancouver Media para a Netflix, conta agora com realização de Jesús Colmenar, Javier Quintas, Koldo Serra e Álex Rodrigo. Javier Gómez Santander assina o argumento com Luis Moya, Juan Salvador López, Ana Boyero, Emilio Díez, Alberto Úcar, David Barrocal e Esther Martínez Lobato. A direção de fotografia é de Miguel Amodeo e Abdón Alcañiz mantém-se como diretor de arte. Cristina López Ferraz é a showrunner.