Carta a uma filha nascida na guerra. A brutalidade de Alepo num documentário íntimo e político

Nas últimas décadas, a proliferação do digital transformou cada espectador num cineasta em potência (pelo menos, na ótica das condições materiais) e fomentou uma relação muito mais imediata entre a História e a sua cristalização em imagens. Um dos filmes que melhor ilustrou esse novo regime de produção e circulação das imagens foi “Água Prateada” (2014), que, montando um gigantesco acervo de imagens captadas pelas câmaras dos telemóveis, documentou a génese (e a rápida repressão) da revolução síria de 2011. Ora, a primeira longa de Waad Al-Kateab e Edward Watts pode ser lida — tanto pelo seu tema como pela sua forma — como um parente próximo de “Água Prateada”. Trata-se, em suma, de uma compilação das reportagens que, entre 2011 e 2016, Al-Kateab foi realizando para o Channel 4 News a partir de Alepo.

Não se julgue, porém, que lidamos com um mero exercício de cut and paste jornalístico. De facto, para oferecer densidade narrativa ao filme, a realizadora fá-lo assentar sobre uma estrutura semiepistolar, organizando-o como uma carta dirigida em off à sua filha Sama (nascida durante a guerra), para justificar a sua recusa de deixar a cidade: era preciso que alguém ficasse para dar testemunho do horror. O que sobre esta base se edifica é uma crónica que vai circulando de modo não-linear pelos cinco anos em que os habitantes de Alepo resistiram às ofensivas militares do regime de Bashar Al-Assad, tentando para isso criar um simulacro de quotidianidade.

O filme cativa pela maneira como cruza o íntimo (o retrato da vida pessoal de Al-Kateab) com o político, mas cede a floreados: a música dramatiza a brutalidade das imagens, e aqueles recorrentes planos tomados a partir de um drone introduzem no conjunto uma indigesta nota de requinte. Mas é um daqueles casos em que a urgência do discurso torna quase irrelevantes as debilidades estéticas do filme que o suporta.

***

PARA SAMA

De Waad Al-Kateab e Edward Watts

(Reino Unido/Síria)

Documentário M/16