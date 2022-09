As medonhas montanhas dos Cárpatos

Desde que Bram Stoker publicou o romance “Drácula” em 1897 habituámo-nos a associar as montanhas dos Cárpatos à sinistra personagem lendária que passou por este mundo com o nome de Vlad Tepes e se notabilizou pela forma determinada mas sanguinária com que combateu os invasores turcos.

É verdade que estas montanhas, muitas vezes cobertas de neve, têm uma beleza arrebatadora, mesclada com qualquer coisa de inquietante. Já o mesmo não se pode dizer do castelo mostrado aos turistas em Bran, na Roménia, e associado a Drácula. Estive lá por volta de 1985 e digo-vos que parece mais um palácio à espera da Bela Adormecida que o covil de um monstro sobrenatural. Lembro-me de, no quarto subterrâneo apresentado como sendo o do mal-afamado conde, uma visitante malandreca ter grafitado a lápis qualquer coisa como: “I saw Dracula’s bed, I can´t wait for tonight” (o leitor dispensará a tradução).

Velhos e novos monstros

Escusado será dizer que o verdadeiro vampiro se chamava Nicolau Ceausescu e que usou o prestígio da resistência aos nazis para edificar uma ditadura pessoal tão sinistra como grotesca e sanguinária na Roménia. E é exactamente aos tempos agitados de Dezembro de 1989 quando começou a revolta contra Ceausescu, no contexto da implosão das Cortina de Ferro que o início do filme “Valan – Valley of the Angels” do realizador húngaro Béla Bagota nos transporta.

É uma fita policial mas marcada pelos mistérios ancestrais dos Cárpatos. Um detective regressa à sua aldeia natal à procura da sua irmã, desaparecida 30 anos antes, no dia em que começara o levantamento contra o ditador. Vai descobrir que não foi a única a desaparecer e que esses desaparecimentos misteriosos, invariavelmente ocorridos na véspera de Natal, se cruzam com o tráfico mafioso de raparigas para abastecer os bordéis da cidade romena de Brasov.

O filme mostra-nos tudo aquilo que marca um país que nunca esconjurou capazmente os fantasmas do regime totalitário: a passagem de agentes da sinistra Securitate para a polícia do regime democrático, a pobreza ligada à desindustrialização, o peso da igreja católica nas zonas rurais e uma nova máquina de estado não isenta dos vícios da antiga.

Delírios nipónicos

A terminar a noite um típico filme do Fantasporto, “Ghostmaster” do japonês Paul Young. Um delírio que mistura as artes marciais, o terror e o gozo mas desbragado, à mistura com sangue e tripas de fora. Para o delírio ser completo, abundam as referências cinéfilas. O assistente de realizador falhado, cujo guião para uma fita de terror se torna realidade por artes diabólicas chama-se Akira Kurosawa. O operador de câmara que no final do filme conclui que afinal não vale a pena morrer pelo cinema faz uma diatribe contra todos os mestres do fantástico: Dante, Cronember, Carpenter, Landis, sem esquecer Tober Hopper. O filme deste último “Lifeforce” aqui exibido no Fantasporto há um bom par de anos é aliás a referência central de “Ghostmaster”, remetendo recorrentemente para a cena final em que os dois amantes (no filme de Hopper um astronauta e uma vampira vinda do espaço) deixam a terra abraçados e arrastados por uma torrente de energia vital.

E tudo acaba com o protagonista a ficar com a câmara na cabeça, literalmente falando…