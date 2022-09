Fantasmas russos

dr

Se há cultura rica em mitos e lendas é, seguramente, a russa. Não lhe faltam monstros e fantasmas assustadores, bastando para o efeito lembrarmo-nos do terrífico conto “Viy”, escrito por Nicolau Gogol em 1835. Anos de polícia política, repressão da dissidência e campos de concentração acrescentaram outros tipos de medos aos herdados do folclore. Junte-se a isto uma grande tradição de cinema, de Eisenstein a Tarkovski, e estão reunidos todos os ingredientes para os estúdios russos produzirem cinema fantástico digno de nota.

Foi o caso, nesta 40.ª edição do Fantasporto, da exibição ao fim da noite de segunda-feira, dia 2 de março, da fita “The Soul Conductor”, realizada por Ilya Maximov. Em função do enredo do filme o substantivo “conductor” remete para a ideia daquele que, à maneira de um maestro, tem o poder de reger o trânsito das almas para o outro mundo.

Crime, castigo e fantasmas

Um poder – diga-se – indesejado pois a protagonista, Katya, consegue ver coisas que mais ninguém vê e conversar com fantasmas, incluindo os que são expressão dos seus próprios medos. Tida como lunática, fica obcecada com o desaparecimento da sua irmã gémea Larissa e essa busca leva-a à descoberta de um raptor e assassino em série.

O pior é que a polícia não a leva a sério, a não ser um inspector com fama de alcoólico marginalizado pela hierarquia. Na sua busca de provas para incriminar o culpado – que pode ser quem menos se espera – Katya acaba por contar com a ajuda de almas encalhadas entre o mundo dos vivos e dos mortos que, a troco de ajuda para mudar de plano de existência, lhe vão dando informações preciosas.

Um filme que entra com merecimento na categoria “11 da noite”, ou seja das fitas passadas na sessão mais tardia do festival e que, invariavelmente, remetem para os mais diversos sub-géneros do fantástico, umas vezes mais terríficos, outras irónicos ou sangrentos. Como vos disse numa anterior crónica, é também para isto que vimos a um festival como o Fantasporto…