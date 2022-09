Poder negro. A primeira produção africana da Netflix é uma série de espiões

Pode uma série de espionagem fugir à fórmula James Bond, onde um homem europeu branco enfrenta o mal numa sucessão de efeitos especiais? Claro que pode, mesmo no ano em que se aguarda o 25º filme, o último com Daniel Craig. “Queen Sono” é a prova de que há mais do que uma fórmula vencedora e que as séries sobre espiões podem ainda ter muito para oferecer. Senão, vejamos.

Na primeira série sul-africana da Netflix seguem-se os passos de uma espia negra cuja missão é melhorar a vida no seu país — ajudando a desmascarar aqueles que continuam a lucrar com os seus recursos naturais. Só que a série é muito mais do que uma sucessão de casos contados a cada episódio. Funciona como um thriller único em que os múltiplos interesses no continente africano são explorados numa viagem internacional guiada por Queen (Pearl Thusi). Há passagens por Zanzibar, Joanesburgo, Harare ou Nairobi, lugares onde o poder é exercido não só pelos Estados como por forças ocultas capazes de tudo pelo lucro.

