Parece fofinho mas é tóxico. A fantasia armadilhada de Gabriel Abrantes

Pintura, escultura, instalação e, profusamente, cinema. A atividade artística do luso-americano Gabriel Abrantes (1984) irrompeu em meados da primeira década do século com uma energia contagiante. Convocando o passado e a história da arte, mas também o divertimento mais pulp do dia, ela deixava-se franquear pelo humor, mas também pela poesia e pela política. Podia-se recusar, mas dificilmente se ficava indiferente a esta combinação. Nos anos seguintes, Abrantes dedicou-se sobretudo ao filme, rodando em Angola e no Brasil, entre outras paragens, e criando, desde então, um cinema por vezes precário do ponto de vista da produção, mas capaz de integrar, em narrativas desconcertantes, temas como a identidade, a globalização ou a guerra.

Agora, numa exposição que não é antológica mas recupera trabalhos anteriores, apresenta obras que foram cruciais no seu trajeto (como a instalação-filme com que recebeu o Prémio EDP Novos Artistas, em 2009), a que se juntam outras muito recentes, inéditas ou pouco conhecidas entre nós, criando um percurso fluido e coerente, sobretudo se nos lembrarmos da distância temporal entre algumas das obras.

