Mónica Calle: o corpo em questão

Em 1992, Mónica Calle fazia o seu primeiro espetáculo. Chamava-se “A Virgem Doida”, era um solo, e passava-se na Rua dos Remolares, ao Cais do Sodré, numa casa cedida pelo Sindicato dos Estivadores do Porto de Lisboa. Mónica Calle dizia o texto “Virgem Doida” (“Vierge Folle”), de Rimbaud, despia-se e vestia-se, enquanto o texto durava. Por vezes as pessoas entravam desprevenidamente, porque a porta estava aberta, não sabiam bem o que ali se estava a passar. Umas ficavam a assistir; outras iam embora. Nem todos os que entravam na Casa eram amadores de teatro, menos ainda de propostas radicais nas artes performativas. Mas quem não gostava, ou não estava interessado, via um bocado e seguia o seu caminho.

“A Virgem Doida” inaugurou uma relação do teatro com a rua — literalmente — única no seu género. Poderia pensar-se que era um risco, que ia haver casos difíceis, grosseria, ou pior. Nada disso. Mónica Calle instaurou uma relação do teatro culto com as margens da sociedade que durou até 2012 no Cais do Sodré, mesmo depois de a Casa Conveniente mudar um pouco mais para dentro, sem sair dali.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.